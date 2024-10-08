Tuyển IT thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 129 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Quản lý, phát triển và vận hành hệ thống Odoo ERP của công ty trong lĩnh vực Logistics - Vận tải; Phân tích yêu cầu kinh doanh và đề xuất giải pháp tối ưu hóa quy trình bằng Odoo; Quản lý dự án triển khai Odoo, bao gồm lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm; Lập trình, phát triển và tùy chỉnh các module Odoo theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp; Tối ưu hóa quy trình làm việc và hiệu suất của hệ thống Odoo; Triển khai và tích hợp Odoo với các hệ thống khác như CRM, Misa; Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho hệ thống; Đào tạo và hỗ trợ người dùng cuối trong việc sử dụng hệ thống Odoo; Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa quy trình logistics sử dụng Odoo;

Quản lý, phát triển và vận hành hệ thống Odoo ERP của công ty trong lĩnh vực Logistics - Vận tải;

Phân tích yêu cầu kinh doanh và đề xuất giải pháp tối ưu hóa quy trình bằng Odoo;

Quản lý dự án triển khai Odoo, bao gồm lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm;

Lập trình, phát triển và tùy chỉnh các module Odoo theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp;

Tối ưu hóa quy trình làm việc và hiệu suất của hệ thống Odoo;

Triển khai và tích hợp Odoo với các hệ thống khác như CRM, Misa;

Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho hệ thống;

Đào tạo và hỗ trợ người dùng cuối trong việc sử dụng hệ thống Odoo;

Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa quy trình logistics sử dụng Odoo;

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng, tương đương hoặc cao hơn. Có kinh nghiệm Odoo từ 3 năm trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực logisitics là lợi thế; Thành thạo lập trình Python, có kinh nghiệm với PHP là một lợi thế; Hiểu biết sâu sắc về Odoo framework và cách tùy chỉnh, phát triển các module Odoo; Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống CRM và ERP, đặc biệt là Odoo ERP; Kỹ năng quản lý nhóm, lãnh đạo và giao tiếp tốt; Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý dự án hiệu quả; Hiểu biết về quy trình kinh doanh trong lĩnh vực Logistics - Vận tải; Khả năng học hỏi nhanh, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng, tương đương hoặc cao hơn.

Có kinh nghiệm Odoo từ 3 năm trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực logisitics là lợi thế;

Thành thạo lập trình Python, có kinh nghiệm với PHP là một lợi thế;

Hiểu biết sâu sắc về Odoo framework và cách tùy chỉnh, phát triển các module Odoo;

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống CRM và ERP, đặc biệt là Odoo ERP;

Kỹ năng quản lý nhóm, lãnh đạo và giao tiếp tốt;

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý dự án hiệu quả;

Hiểu biết về quy trình kinh doanh trong lĩnh vực Logistics - Vận tải;

Khả năng học hỏi nhanh, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 25 - 40tr/tháng tuỳ thuộc khả năng, trao đổi khi vỏng vấn; Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong lĩnh vực Logistics - Vận tải; Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định; Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm; Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết;

Thu nhập: Từ 25 - 40tr/tháng tuỳ thuộc khả năng, trao đổi khi vỏng vấn;

Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong lĩnh vực Logistics - Vận tải;

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định;

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm;

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin