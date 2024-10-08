Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Mức lương 800 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Nguyễn Cơ Thạch Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Là cầu nối giữa khách hàng và đội ngũ kỹ thuật, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp công nghệ tối ưu. Phân tích yêu cầu, xây dựng giải pháp chi tiết: WBS, Estimation, Proposal. Tổ chức demo, thuyết trình giải pháp cho khách hàng. Hỗ trợ kỹ thuật cho Sale team trong quá trình tư vấn và chốt sales. Tham gia pilot dự án, hỗ trợ Dev team triển khai giải pháp.

Yêu Cầu Công Việc

Bắt buộc:

Kinh nghiệm làm trog lĩnh vực IT: tối thiểu 1 năm với Dev - 1,5 với Test/BA Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm. Kinh nghiệm phân tích yêu cầu, phân rã chức năng hệ thống Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, tự tin trao đổi với khách hàng quốc tế.

Điểm cộng:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng Azure/AWS. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về một số lĩnh vực sau: Banking – Finance, Funding, Insurance, Hospitality, Stock, ERP, CRM, CMS, Risk Management, Booking online, SaaS, On-Premise

Các kỹ năng bổ trợ:

Biết sử dụng một trong số các tool (chatGPT, Stackoverflow, Postman, swagger . . .) Có hiểu biết cơ bản về các hệ CSDL, có hiểu biết về các chuẩn CSDL Biết sử dụng một trong số các tool: Draw, balsamiq, Figma, . . .

Quyền Lợi

Mức lương hấp dẫn: 800$ - 1k$ x 13 tháng lương + thưởng hiệu suất + Commission dự án. Cơ hội phát triển: Review lương 1 lần/năm, đánh giá hiệu suất hàng quý. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên quản lý cấp cao. Được tham gia các dự án lớn, tiếp xúc công nghệ mới. Được đào tạo bài bản về kỹ thuật, kỹ năng mềm, ngoại ngữ (tiếng Nhật, tiếng Hàn). Tài khoản học online trên Udemy, khóa học offline do chuyên gia LTS Group giảng dạy. Chế độ đãi ngộ: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Thuế TNCN theo luật định. Du lịch hè, tiệc cuối năm, team building thường xuyên. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Quà tặng sinh nhật, chương trình tích điểm đổi quà hấp dẫn. Tham gia các câu lạc bộ thể thao, âm nhạc, giải trí sôi động. Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, cởi mở, sáng tạo. Cơ hội hợp tác và học hỏi từ đồng nghiệp giỏi. Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi. Cơ hội gia tăng thu nhập: Nhận thưởng hấp dẫn khi giới thiệu ứng viên thành công. Trở thành giảng viên nội bộ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho đồng nghiệp. Tham gia các dự án Freelancer, gia tăng thu nhập ngoài giờ.

Cơ hội phát triển:

Chế độ đãi ngộ: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Thuế TNCN theo luật định. Du lịch hè, tiệc cuối năm, team building thường xuyên. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Quà tặng sinh nhật, chương trình tích điểm đổi quà hấp dẫn. Tham gia các câu lạc bộ thể thao, âm nhạc, giải trí sôi động.

Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, cởi mở, sáng tạo. Cơ hội hợp tác và học hỏi từ đồng nghiệp giỏi. Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cơ hội gia tăng thu nhập: Nhận thưởng hấp dẫn khi giới thiệu ứng viên thành công. Trở thành giảng viên nội bộ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho đồng nghiệp. Tham gia các dự án Freelancer, gia tăng thu nhập ngoài giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển

