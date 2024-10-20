Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1

- 2, toà QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối của phòng ban. Quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống lưu trữ, máy chủ, máy in, máy chấm công, hạ tầng mạng, hạ tầng điện và các thiết bị khác. Quản lý, triển khai vận hành hệ thống phần mềm và ứng dụng. Giám sát bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu, thực hiện các chiến lược sao lưu và khôi phục dữ liệu của công ty.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối của phòng ban.
Quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống lưu trữ, máy chủ, máy in, máy chấm công, hạ tầng mạng, hạ tầng điện và các thiết bị khác.
Quản lý, triển khai vận hành hệ thống phần mềm và ứng dụng.
Giám sát bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu, thực hiện các chiến lược sao lưu và khôi phục dữ liệu của công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 – 32 tuổi.
Độ tuổi:
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương. Sử dụng thành thạo Jira. Đã từng tham gia quá trình vận hành, đảm bảo dịch vụ của các công ty công nghệ. Có kiến thức tổng quan về điện dân dụng, thiết bị dân dụng khác (Tủ lạnh, lò vi sóng,....).
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo Jira.
Đã từng tham gia quá trình vận hành, đảm bảo dịch vụ của các công ty công nghệ.
Có kiến thức tổng quan về điện dân dụng, thiết bị dân dụng khác (Tủ lạnh, lò vi sóng,....).
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương. Đánh giá thưởng định kỳ và review lương: định kỳ 2 lần/năm vào tháng 1 và tháng 7. Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
Tổng thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng.
9.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng
Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương.
Đánh giá thưởng định kỳ và review lương: định kỳ 2 lần/năm vào tháng 1 và tháng 7.
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

