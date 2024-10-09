Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3 Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết lập và triển khai các kế hoạch hành động theo định hướng chung của Phòng An ninh thông tin nhằm đáp ứng Chiến lược ANTT.

2. Vận hành, giám sát và xử lý các sự kiện và sự cố ATTT:

3. Triển khai, quản lý, vận hành và giám sát các sự kiện liên quan đến các hệ thống ANTT:

Endpoint Security, FW, IDS/IPS, chống DDoS, WAF, SIEM, DLP, IAM, HSM... Hỗ trợ thẩm định các yêu cầu dịch vụ CNTT và ANTT. Thực hiện việc điều tra số (digital forensics). Phân tích, giám sát và xử lý các sự cố ANTT (incident response).

4. Hỗ trợ An ninh sản phẩm:

Tham gia các dự án phát triển sản phẩm dịch vụ hoặc các dự án CNTT nói chung. Quản lý, theo dõi, cảnh báo các lỗ hổng an ninh bảo mật và các mối đe doạ.

5. Nghiên cứu các công nghệ, phương thức tấn công công nghệ cao mới. Xác định các xu hướng, thách thức và giải pháp ANTT trong tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Mật mã.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 1 - 2 năm trở lên

Có kiến thức về an toàn thông tin, lập trình (Bash, Python, Javascript, SQL...), mạng, hệ điều hành, ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Kiến thức tốt về Network security.

Ưu tiên kinh nghiệm vận hành và quản lý hệ thống SIEM.

Khả năng tư duy logic, lập kế hoạch, quản lý quy trình, quản lý thay đổi tốt.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

2 tháng thử việc 100% lương

Phụ cấp ăn ca

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI

Các khoản thưởng lễ, tết, lương tháng 13, 14...

Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV

Chương trình Đào tạo

