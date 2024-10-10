Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn, giải đáp và trả lời thắc mắc của người dùng qua điện thoại, email, web hoặc trực tiếp về các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ CNTT. Thực hiện hỗ trợ tìm lỗi, đưa ra giải pháp và tiến hành hỗ trợ cho người dùng và chuyển tiếp các yêu cầu tới các bộ phận kỹ thuật chuyên trách trong trường hợp nằm ngoài phân quyền thực hiện hoặc ngoài khả năng xử lý. Ghi nhận, theo dõi trạng thái toàn bộ tiến trình hỗ trợ và thực hiện phản hồi thông tin cho Người dùng cho tới khi đạt được sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ. Trực hỗ trợ cho tới khi hệ thống chạy khóa sổ cuối ngày (COB) theo phân công của quản lý trực tiếp theo từng thời kỳ. Tạo lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng, xuất bản bản tin công nghệ định kỳ và cập nhật hệ thống các câu hỏi hỗ trợ trong hệ thống Knowledge Base. Đảm bảo các công tác hỗ trợ người dùng được thự hiện theo đúng quy trình và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết công việc theo đúng mục tiêu chất lượng cam kết SLA cam kết theo từng thời kỳ. Nghiên cứu, nâng cao khả năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, chính sách của Khối CN, tuân thủ kỷ luật, nội quy của Công ty và Pháp luật có liên quan. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ KH CNTT Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn, giải đáp và trả lời thắc mắc của người dùng qua điện thoại, email, web hoặc trực tiếp về các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ CNTT.

Thực hiện hỗ trợ tìm lỗi, đưa ra giải pháp và tiến hành hỗ trợ cho người dùng và chuyển tiếp các yêu cầu tới các bộ phận kỹ thuật chuyên trách trong trường hợp nằm ngoài phân quyền thực hiện hoặc ngoài khả năng xử lý.

Ghi nhận, theo dõi trạng thái toàn bộ tiến trình hỗ trợ và thực hiện phản hồi thông tin cho Người dùng cho tới khi đạt được sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ.

Trực hỗ trợ cho tới khi hệ thống chạy khóa sổ cuối ngày (COB) theo phân công của quản lý trực tiếp theo từng thời kỳ.

Tạo lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng, xuất bản bản tin công nghệ định kỳ và cập nhật hệ thống các câu hỏi hỗ trợ trong hệ thống Knowledge Base.

Đảm bảo các công tác hỗ trợ người dùng được thự hiện theo đúng quy trình và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết công việc theo đúng mục tiêu chất lượng cam kết SLA cam kết theo từng thời kỳ.

Nghiên cứu, nâng cao khả năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, chính sách của Khối CN, tuân thủ kỷ luật, nội quy của Công ty và Pháp luật có liên quan.

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ KH CNTT

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.