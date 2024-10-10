Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
- Hà Nội: Số 3 Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn, giải đáp và trả lời thắc mắc của người dùng qua điện thoại, email, web hoặc trực tiếp về các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ CNTT.
Thực hiện hỗ trợ tìm lỗi, đưa ra giải pháp và tiến hành hỗ trợ cho người dùng và chuyển tiếp các yêu cầu tới các bộ phận kỹ thuật chuyên trách trong trường hợp nằm ngoài phân quyền thực hiện hoặc ngoài khả năng xử lý.
Ghi nhận, theo dõi trạng thái toàn bộ tiến trình hỗ trợ và thực hiện phản hồi thông tin cho Người dùng cho tới khi đạt được sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ.
Trực hỗ trợ cho tới khi hệ thống chạy khóa sổ cuối ngày (COB) theo phân công của quản lý trực tiếp theo từng thời kỳ.
Tạo lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng, xuất bản bản tin công nghệ định kỳ và cập nhật hệ thống các câu hỏi hỗ trợ trong hệ thống Knowledge Base.
Đảm bảo các công tác hỗ trợ người dùng được thự hiện theo đúng quy trình và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết công việc theo đúng mục tiêu chất lượng cam kết SLA cam kết theo từng thời kỳ.
Nghiên cứu, nâng cao khả năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, chính sách của Khối CN, tuân thủ kỷ luật, nội quy của Công ty và Pháp luật có liên quan.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ KH CNTT
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành khác liên quan
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người dùng, ưu tiên có kinh nghiệm hỗ trợ người dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng, tài chính, chứng khoán,...
Có kiến thức cơ bản của các ngành thuộc lĩnh vực CNTT: Kĩ thuật Mạng, Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin Quản lý...Ưu tiên ứng viên có hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ T24, ITIL...
Giao thiệp tốt qua điện thoại (không nói ngọng), chat, email...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch, TeamBuilding hàng năm
Phụ cấp, lương thưởng cạnh tranh, review lương định kỳ
Đào tạo
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
