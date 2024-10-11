Tuyển IT phần mềm Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 đường Trần Danh Tuyên, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khắc phục và xử lý sự cố, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng cuối, các lỗi liên quan đến phần cứng.
- Thực hiện việc mua bán, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phần cứng, phần mềm.
- Xử lý sự cố liên quan tới network.
- Vận hành hệ thống công nghệ thông tin.
- Cập nhật tài liệu IT, User guide, các kiến thức giúp người dùng cuối.
- Hỗ trợ nghiên cứu, lên kế hoạch và triển khai các dự án chuyển đổi số và hạ tầng số
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp CNTT phù hợp tùy vào nhu cầu của Công ty.
- Phối hợp với các nhà cung cấp và đơn vị tư vấn để kiểm tra, đánh giá thiết bị và giải pháp khi đưa vào vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học ngành công nghệ thông tin.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tinh thần làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.
- Trách nhiệm nghề nghiệp và chịu được áp lực.
- Đảm bảo nguyên tắc bảo mật về số liệu và thông tin.

Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm cao như dịp: nghỉ lễ 30 /4; 1/5; 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch.
- Thưởng cuối năm từ 1 đến 2 tháng thu nhập.
- Tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty.
- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.
- Ăn trưa miễn phí tại bếp ăn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Trần Danh Tuyên, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

