Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Hồ Biểu Chánh, Quận 3

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều phối hoạt động của bộ phận IT trong công ty giải trí Xây dựng chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty Quản lý hệ thống mạng, máy chủ và bảo mật thông tin cho công ty Triển khai và quản lý các dự án công nghệ mới, bao gồm các hệ thống phần mềm và phần cứng phục vụ ngành giải trí Đảm bảo tính liên tục và ổn định của hệ thống IT, hỗ trợ các hoạt động sản xuất nội dung giải trí Quản lý ngân sách IT và tối ưu hóa chi phí công nghệ Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hệ thống IT đáp ứng nhu cầu của công ty giải trí Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên IT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan Có kiến thức tổng quan về quản lý hệ thống IT, mạng máy tính và bảo mật thông tin Hiểu biết về các công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực IT, đặc biệt là các ứng dụng trong ngành giải trí Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án và làm việc nhóm tốt Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả Tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề Khả năng làm việc dưới áp lực cao và thích ứng nhanh với môi trường thay đổi Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc năng động, sáng tạo trong ngành giải trí Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý IT Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Được tham gia các hoạt động team building, sự kiện công ty Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)

