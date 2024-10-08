Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)
- Hồ Chí Minh: 91 Hồ Biểu Chánh, Quận 3
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều phối hoạt động của bộ phận IT trong công ty giải trí
Xây dựng chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty
Quản lý hệ thống mạng, máy chủ và bảo mật thông tin cho công ty
Triển khai và quản lý các dự án công nghệ mới, bao gồm các hệ thống phần mềm và phần cứng phục vụ ngành giải trí
Đảm bảo tính liên tục và ổn định của hệ thống IT, hỗ trợ các hoạt động sản xuất nội dung giải trí
Quản lý ngân sách IT và tối ưu hóa chi phí công nghệ
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hệ thống IT đáp ứng nhu cầu của công ty giải trí
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên IT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức tổng quan về quản lý hệ thống IT, mạng máy tính và bảo mật thông tin
Hiểu biết về các công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực IT, đặc biệt là các ứng dụng trong ngành giải trí
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án và làm việc nhóm tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả
Tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và thích ứng nhanh với môi trường thay đổi
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo trong ngành giải trí
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý IT
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động team building, sự kiện công ty
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ BITDANCE (BITDANCE TECHNOLOGIES AND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
