Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Cài đặt, cấu hình, bảo trì, giám sát và duy trì hoạt động của hệ thống máy chủ gồm hệ thống ảo hóa, máy ảo, máy vật lý và hệ thống lưu trữ tập trung. Cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống máy chủ vật lý.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT Có các chứng chỉ về cloud AWS là điểm cộng

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2 năm quản lý thành công hệ thống CNTT trong các công ty hoặc tập đoàn đa quốc gia. Kinh nghiệm làm việc trên hệ thống máy chủ/máy trạm Windows (tất cả các phiên bản), Linux và các ứng dụng/dịch vụ trên máy chủ; hệ thống Backup; hệ thống ảo hóa VMWare. Kinh nghiệm làm việc trên các hệ máy chủ Cisco, HP. Có kiến thức/kinh nghiệm trên các nên tảng public cloud: AWS, Azure. Có hiểu biết hoặc sử dụng qua các công cụ cho Devops

3. Kỹ năng:

Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Windows 2016; Các ứng dụng Window như Domain Controller, Group Policy, DNS, Files, IIS... Ưu tiên ứng viên am hiểu và vận hành được hệ thống lưu trữ SAN Storage. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống Exchange 2016 và Office 365. Có kiến thức về hệ thống VOIP. Có kiến thức, có tìm hiểu hoặc kinh nghiệm triển khai các dịch vụ trên AWS (VPC, EC2, IAM, CloudFormation, S3, Route53, Security, ...). Có kiến thức về các Docker, K8S.

4. Yêu cầu khác:

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh. Trung thực, chủ động, siêng năng, tinh thần ham học hỏi.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% mức lương; Ký Hợp đồng Lao động chính thức; Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc; Bảo hiểm tai nạn 24 / 24; Khám sức khỏe định kỳ; Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn; 15 ngày phép / năm; Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY

