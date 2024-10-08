Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY

Điện tử/Phần cứng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Cài đặt, cấu hình, bảo trì, giám sát và duy trì hoạt động của hệ thống máy chủ gồm hệ thống ảo hóa, máy ảo, máy vật lý và hệ thống lưu trữ tập trung. Cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống máy chủ vật lý.
Cài đặt, cấu hình, bảo trì, giám sát và duy trì hoạt động của hệ thống máy chủ gồm hệ thống ảo hóa, máy ảo, máy vật lý và hệ thống lưu trữ tập trung.
Cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống máy chủ vật lý.
Cấu hình và vận hành hệ thống giám sát NMS.
Cập nhật các bản nâng cấp và nâng cấp hệ thống.
Cấu hình và vận hành hệ thống AD, hệ thống thư điện tử MS Exchange hybrid.
Cấu hình và vận hành hệ thống lưu trữ tập trung.
Giám sát hiệu suất của hệ thống và khắc phục các sự cố khi có.
Quản trị hệ thống Office 365.
Có kiến thức tìm hiểu qua về quản trị nền tảng hạ tầng cloud AWS, Azure
Tiếp nhận các ticket từ hệ thống và xử lý sự cố để đảm bảo hệ thống chạy ổn định.
Hỗ trợ về mặt CNTT cho người dùng tại HD SAISON
Sao lưu và phục hồi dữ liệu:
- Thực hiện sao lưu dữ liệu, giám sát việc sao lưu dữ liệu, báo cáo định kỳ.
- Định kỳ phục hồi dữ liệu, báo cáo định kỳ.
- Hỗ trợ việc sao lưu và phục hồi dữ liệu theo yêu cầu.
- Tham gia vào quy trình phục hồi sau thảm họa.
Cấu hình, quản trị, khắc phục sự cố hệ thống máy chủ đảm bảo hiệu quả mọi mặt của hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ.
Tuân thủ mục tiêu chức năng đánh giá năng suất làm việc (KPIs) và hướng đến môi trường làm việc năng suất cao.
Các công việc khác được phân công bởi Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT Có các chứng chỉ về cloud AWS là điểm cộng
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT
Có các chứng chỉ về cloud AWS là điểm cộng
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm quản lý thành công hệ thống CNTT trong các công ty hoặc tập đoàn đa quốc gia. Kinh nghiệm làm việc trên hệ thống máy chủ/máy trạm Windows (tất cả các phiên bản), Linux và các ứng dụng/dịch vụ trên máy chủ; hệ thống Backup; hệ thống ảo hóa VMWare. Kinh nghiệm làm việc trên các hệ máy chủ Cisco, HP. Có kiến thức/kinh nghiệm trên các nên tảng public cloud: AWS, Azure. Có hiểu biết hoặc sử dụng qua các công cụ cho Devops
Tối thiểu 2 năm quản lý thành công hệ thống CNTT trong các công ty hoặc tập đoàn đa quốc gia.
Kinh nghiệm làm việc trên hệ thống máy chủ/máy trạm Windows (tất cả các phiên bản), Linux và các ứng dụng/dịch vụ trên máy chủ; hệ thống Backup; hệ thống ảo hóa VMWare.
Kinh nghiệm làm việc trên các hệ máy chủ Cisco, HP.
Có kiến thức/kinh nghiệm trên các nên tảng public cloud: AWS, Azure.
Có hiểu biết hoặc sử dụng qua các công cụ cho Devops
3. Kỹ năng:
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Windows 2016; Các ứng dụng Window như Domain Controller, Group Policy, DNS, Files, IIS... Ưu tiên ứng viên am hiểu và vận hành được hệ thống lưu trữ SAN Storage. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống Exchange 2016 và Office 365. Có kiến thức về hệ thống VOIP. Có kiến thức, có tìm hiểu hoặc kinh nghiệm triển khai các dịch vụ trên AWS (VPC, EC2, IAM, CloudFormation, S3, Route53, Security, ...). Có kiến thức về các Docker, K8S.
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Windows 2016; Các ứng dụng Window như Domain Controller, Group Policy, DNS, Files, IIS...
Ưu tiên ứng viên am hiểu và vận hành được hệ thống lưu trữ SAN Storage.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống Exchange 2016 và Office 365.
Có kiến thức về hệ thống VOIP.
Có kiến thức, có tìm hiểu hoặc kinh nghiệm triển khai các dịch vụ trên AWS (VPC, EC2, IAM, CloudFormation, S3, Route53, Security, ...).
Có kiến thức về các Docker, K8S.
4. Yêu cầu khác:
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh. Trung thực, chủ động, siêng năng, tinh thần ham học hỏi.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh.
Trung thực, chủ động, siêng năng, tinh thần ham học hỏi.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% mức lương; Ký Hợp đồng Lao động chính thức; Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc; Bảo hiểm tai nạn 24 / 24; Khám sức khỏe định kỳ; Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn; 15 ngày phép / năm; Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.
Thử việc 100% mức lương;
Ký Hợp đồng Lao động chính thức;
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc;
Bảo hiểm tai nạn 24 / 24;
Khám sức khỏe định kỳ;
Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn;
15 ngày phép / năm;
Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

