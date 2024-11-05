Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186B Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các sự cố phần cứng và đề xuất thay thế nâng cấp linh kiện thiết bị Công nghệ thông tin (nếu cần).

Khắc phục sự cố liên quan đến các ứng dụng và phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Design, Accounting)

Thực hiện triển khai hạ tầng CNTT cơ bản: cáp mạng và lắp đặt các thiết bị CNTT như thiết bị chuyển mạch, NAS, UPS, Wi-Fi, thiết bị vân tay, camera, hệ thống PBX, v.

Hoàn thành nhiệm vụ và cập nhật kết quả trong hệ thống ticket hàng ngày.

Báo cáo công việc thường xuyên theo yêu cầu Leader.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức về kiến trúc máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin.

Hiểu biết cơ bản về cơ sở hạ tầng máy chủ, cơ sở hạ tầng IT, cài đặt phần mềm, tin học văn phòng.

Tiếng Anh lưu loát

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Trung thực, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chủ động và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6;

Lương thoả thuận theo năng lực

Thưởng tháng 13 và năng lực xuất sắc xét hằng năm.

Được hưởng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Bên cạnh đó còn có bảo hiểm Tai nạn 24/7 và Phụ cấp PVI Care dành cho nhân viên 05 năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các phòng khám đa khoa quốc tế.

Được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc.

Được đào tạo thêm về chuyên môn kỹ thuật và các kỹ năng cần thiết khác cho công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái.

Hàng ngày có trà, cà phê, bánh kẹo miễn phí. Tiệc sinh nhật cho nhân viên mỗi tháng và Tổ chức du lịch, Team Building, YEP hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

