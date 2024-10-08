Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu

Mức lương 15 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 15 - 28 Triệu

• Tham gia thiết kế và triển khai các ứng dụng hiệu năng cao bằng Microservice phục vụ cho các nhu cầu kinh doanh của Ngân hàng như: khách hàng, tài khoản, vay vốn, tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, ví điện tử, gửi tin nhắn...

• Quản lý, phát triển dịch vụ tích hợp với các hệ thống core như: T24, WAY4, BPM, CRM, CIC...

• Tham gia phát triển API trên API Gateway phục vụ tích hợp với các đối tác trong nước và quốc tế.

Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín Kinh nghiệm: - ≥ 3 năm kinh nghiệm (từ khi ra trường) làm việc thực tế tại các tổ chức CNTT - Nắm rõ quy trình xây dựng và triển khai phần mềm - Sử dụng thành thạo Java core, có kinh nghiệm phát triển trên framework Spring Boot. - Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu: SQL, noSQL - Có hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản trị như: Jija, Git,... Ưu tiên: - Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng theo dạng Cloud Native như: Microservice, CICD, DepOps, Containerization... - Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum - Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, xử lý đa nhiệm, event sourcing, có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ), có hiểu biết về xử lý cache, job. Ngoại ngữ: - Có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể). - Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (TOEICS 450 trở lên hoặc tương đương) Yêu cầu khác: - Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt - Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính - Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi

---Ưu tiên nộp hồ sơ sớm---

Tại Công ty cổ phần Ecoit Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu). Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng. Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh. Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng các ngày lễ tết theo quy định. Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động. Thu nhập: 15 - 25 triệu (Tùy theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ecoit

