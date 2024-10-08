Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Mức lương 15 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Đô Thị Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

- Tham gia các dự án phát triển và triển khai các giải pháp cho các tổ chức tài chính, ngân hàng như: CRM, HRM, ERP, ...

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.

- Tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tham gia các lớp đào tạo về nghiệp vụ về lĩnh vực như Logistic, Tài chính ngân hàng.

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với Java Spring boot, API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN)

- Có kiến thức với Application server (Tomcat, WebLogic, Apache)

- Có kiến thức phát triển sử dụng các Java framework như: Spring, Hibernate, Struts,...

- Có kiến thức phát triển về Java core, J2EE, JSP, ...

- Có kiến thức phát triển về HTML, CSS, Java script, Jquery, React JS, Bootstrap, Angular JS, ...

- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu như: MS SQL, Oracle, MySQL, MongoDB, ...

- Đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt. Giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương up to 45.000.000 gross / tháng

- Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ HDT Việt Nam