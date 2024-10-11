Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì các dịch vụ backend cho dự án, sử dụng Java và Spring Boot. Thiết kế và triển khai các API RESTful nhằm hỗ trợ các tính năng mới và cải thiện ứng dụng. Đảm bảo chất lượng mã nguồn, tuân thủ các tiêu chuẩn và phương pháp phát triển phần mềm tốt nhất. Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phát triển front-end để đảm bảo tích hợp mượt mà giữa các API và dịch vụ backend. Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, đảm bảo tính mở rộng, độ tin cậy và bảo mật cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Tốt nghiệp các trường cao đẳng/ đại học chuyên ngành CNTT, khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm ..v.v.. Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong phát triển backend với Java. Thành thạo Spring Boot và các framework liên quan (Spring MVC, Spring Data, Spring Security). Am hiểu sâu về các nguyên tắc và mô hình thiết kế Lập trình hướng đối tượng (OOP). Có kinh nghiệm thiết kế API RESTful. Thành thạo làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (như MySQL, PostgreSQL, Oracle DB). Quen thuộc với các hệ thống quản lý phiên bản, đặc biệt là Git. Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc. Tiếng anh cơ bản

Ưu Tiên:

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính hoặc hệ thống thanh toán (sản phẩm Fintech) Có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc hướng sự kiện (như Kafka). Hiểu biết về cơ sở dữ liệu NoSQL (như Redis). Nắm vững các biện pháp bảo mật tốt nhất cho ứng dụng web và di động.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc: 6 tháng/1 lần. Quà tặng nhân viên các dịp lễ, Tết, sinh nhật, và các ngày lễ khác. Được tư vấn về career path và có lộ trình thăng tiến, phát triển và cơ hội làm việc với tập đoàn hằng đầu về viễn thông. Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thân thiện, được hỗ trợ tối đa trong công việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đóng BHXH, BHYT theo quy định. Hỗ trợ full opition 100% nếu đi công tác (chi phi đi lại, công tác ..v.v.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THĂNG LONG

