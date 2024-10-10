Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tham gia xây dựng, phát triển các hệ thống cổng thông tin, trang thông tin điện tử, Hệ quản trị nội dung trên nền tảng Java.

• Nghiên cứu tài liệu, giải pháp, tích hợp, mô hình triển khai hệ thống.

• Nhận các yêu cầu công việc & báo cáo kết quả công việc thực hiện cho cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng các chuyên ngành IT, Khoa học máy tính

• Có trên 2 năm kinh nghiệm tham gia các dự án trên nền tảng Java

• Thành thạo về J2EE và ít nhất 1 trong các framework của Java (Struts, Spring, ...);

• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, đặc biệt là Oracle.

• Có kinh nghiệm làm việc với Web service, hiểu về SOAP.

• Nắm vững quy trình phát triển các dự án phần mềm.

• Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu và giao tiếp ở mức cơ bản.

• Khả năng chịu áp lực cao và tuân thủ kỷ luật tốt.

• Khả năng team work tốt và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: T2-T6, nghỉ T7 và CN

• Lương hấp dẫn (mức lương & thưởng cạnh tranh)

• Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

• Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, các hoạt động thể thao, các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội.

• Định kỳ xét tăng lương 2 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Đặc biệt:

• Thử việc 100% lương

• Bảo hiểm sức khoẻ MIC, chương trình vay ưu đãi đối với CBNV...

• Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty (Thường được thưởng 2 tháng lương) .

• Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

• Môi trường chuyên nghiệp sử dụng phương pháp Scrum và agile vào quản lý phát triển sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin