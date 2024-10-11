Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ VConnex làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng, triển khai các dự án trên nền tảng JAVA Phát triển các hệ thống ứng dụng Công nghệ trên nền tảng IOT Platform Làm việc trên Database MySQL, SQL Server, DB2, PostgeSQL Oracle.…

Xây dựng, triển khai các dự án trên nền tảng JAVA

Phát triển các hệ thống ứng dụng Công nghệ trên nền tảng IOT Platform

Làm việc trên Database MySQL, SQL Server, DB2, PostgeSQL Oracle.…

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ : Fresher Có kinh nghiệm lập trình phần mềm, có kiến thức về lập trình Đã từng sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình : C#, .NET, PHP, Java, javascript. Ứng viên có kiến thức về các Framework như: Hibernate, Spring, Angular, NodeJS là lợi thế. Đã từng sử dụng được một hoặc nhiều CSDL như MSSQL, Oracle, MySQL, MongoDB.

Trình độ : Fresher

Có kinh nghiệm lập trình phần mềm, có kiến thức về lập trình

Đã từng sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình : C#, .NET, PHP, Java, javascript.

Ứng viên có kiến thức về các Framework như: Hibernate, Spring, Angular, NodeJS là lợi thế.

Đã từng sử dụng được một hoặc nhiều CSDL như MSSQL, Oracle, MySQL, MongoDB.

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, Chủ động trong công việc, chủ động đóng góp ý tưởng xây dựng sản phẩm, khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ,

Chủ động trong công việc, chủ động đóng góp ý tưởng xây dựng sản phẩm, khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ VConnex Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận Hỗ trợ ăn trưa: 700.000đ Thưởng kết thức dự án Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hằng năm Tham gia đúng, đủ mọi chế độ, chính sách, BHXH, BHYT, BHTN và ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định mới nhất của Luật lao động ban hành. Làm việc từ T2-T6 và 2 ngày T7/tháng Lộ trình thăng tiến (Careerpath) rõ ràng, xét tăng lương/ thăng chức 2 lần/năm. Ăn nhẹ không giới hạn, du lịch, teambuilding hằng năm. Văn phòng làm việc với không gian xanh và mở; khuyến khích tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Mức lương: Thỏa thuận

Hỗ trợ ăn trưa: 700.000đ

Thưởng kết thức dự án

Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hằng năm

Tham gia đúng, đủ mọi chế độ, chính sách, BHXH, BHYT, BHTN và ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định mới nhất của Luật lao động ban hành.

Làm việc từ T2-T6 và 2 ngày T7/tháng

Lộ trình thăng tiến (Careerpath) rõ ràng, xét tăng lương/ thăng chức 2 lần/năm.

Ăn nhẹ không giới hạn, du lịch, teambuilding hằng năm.

Văn phòng làm việc với không gian xanh và mở; khuyến khích tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ VConnex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin