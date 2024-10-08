Tuyển Java Developer thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng tài liệu kỹ thuật, viết code, kiểm thử, triển khai hệ thống theo yêu cầu của khách hàng và của công ty; Chịu trách nhiệm bảo trì, vận hành sản phẩm sau khi release; Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng/phát triển các dự án phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của công ty; Hướng dẫn, chia sẻ kiến thức cho các thành viên ít kinh nghiệm hơn trong team.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển phần mềm; Nắm chắc các kiến thức trong lĩnh vực khoa học máy tính như giải thuật, cấu trúc dữ liệu, thiết kế hướng đối tượng, databases; Thành thạo Java spring boot/hibernate; Có kiến thức về hệ phân tán và kiến trúc bất đồng bộ; Có khả năng giải quyết vấn đề tốt; Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh chóng thích nghi với môi trường phát triển mới; Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Thời gian làm việc: 8h/ngày từ 8h30 – 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cuối cùng của tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

