Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Audi, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tham gia phát triển và duy trì các dự án phần mềm liên quan đến thống kê và quản lý dữ liệu Tích hợp API từ đội ngũ AI để triển khai các tính năng liên quan đến nhận diện khuôn mặt, hành vi, và xử lý dữ liệu video, ảnh. Tham gia xây dựng luồng streaming video từ các nguồn như RTSP, HLS,... trên nền tảng website, đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu lớn và nhiều người dùng. Thiết kế và triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL) và không quan hệ (MongoDB, GraphQL). Phát triển và triển khai các dịch vụ microservices sử dụng Spring Boot, tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ front-end để xây dựng giao diện người dùng hiệu quả, tương thích với Angular và các thư viện UI như Bootstrap, Ant Design, Tailwind. Thực hiện triển khai (deploy) trên các môi trường staging và production trên hệ thống on-premise, đảm bảo độ ổn định và tính sẵn sàng cao. Viết tài liệu kỹ thuật và API rõ ràng, dễ hiểu để hỗ trợ việc triển khai và bảo trì hệ thống.

Tham gia phát triển và duy trì các dự án phần mềm liên quan đến thống kê và quản lý dữ liệu

Tích hợp API từ đội ngũ AI để triển khai các tính năng liên quan đến nhận diện khuôn mặt, hành vi, và xử lý dữ liệu video, ảnh.

Tham gia xây dựng luồng streaming video từ các nguồn như RTSP, HLS,... trên nền tảng website, đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu lớn và nhiều người dùng.

Thiết kế và triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL) và không quan hệ (MongoDB, GraphQL).

Phát triển và triển khai các dịch vụ microservices sử dụng Spring Boot, tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ front-end để xây dựng giao diện người dùng hiệu quả, tương thích với Angular và các thư viện UI như Bootstrap, Ant Design, Tailwind.

Thực hiện triển khai (deploy) trên các môi trường staging và production trên hệ thống on-premise, đảm bảo độ ổn định và tính sẵn sàng cao.

Viết tài liệu kỹ thuật và API rõ ràng, dễ hiểu để hỗ trợ việc triển khai và bảo trì hệ thống.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Có kinh nghiệm với Java (version 8 trở lên). Có kinh nghiệm với Spring Boot (2.x, 3.x). Có kinh nghiệm phát triển với Angular (16.x) và thành thạo các công nghệ front-end như HTML, CSS, Bootstrap, Ant Design, Tailwind. Có kinh nghiệm làm việc với MySQL hoặc các cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Hiểu biết vững về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản.

Có kinh nghiệm với Java (version 8 trở lên).

Có kinh nghiệm với Spring Boot (2.x, 3.x).

Có kinh nghiệm phát triển với Angular (16.x) và thành thạo các công nghệ front-end như HTML, CSS, Bootstrap, Ant Design, Tailwind.

Có kinh nghiệm làm việc với MySQL hoặc các cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS).

Hiểu biết vững về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu không quan hệ như MongoDB, GraphQL. Có kiến thức và kinh nghiệm tích hợp các thư viện JavaScript liên quan đến AI (như nhận diện khuôn mặt, hành vi). Hiểu biết về tối ưu hệ thống xử lý và truyền tải dữ liệu lớn (video, ảnh), tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên môi trường web. Biết sử dụng hệ điều hành Linux, Docker, và systemctl để quản lý và triển khai ứng dụng.

Có kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu không quan hệ như MongoDB, GraphQL.

Có kiến thức và kinh nghiệm tích hợp các thư viện JavaScript liên quan đến AI (như nhận diện khuôn mặt, hành vi).

Hiểu biết về tối ưu hệ thống xử lý và truyền tải dữ liệu lớn (video, ảnh), tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên môi trường web.

Biết sử dụng hệ điều hành Linux, Docker, và systemctl để quản lý và triển khai ứng dụng.

Yêu cầu khác:

Có khả năng viết code tỉ mỉ, cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng. Đảm bảo các yêu cầu bảo mật trong quá trình triển khai dự án, viết API và tạo tài liệu kỹ thuật. Có tinh thần học hỏi, nhạy bén trong công việc, sẵn sàng nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.

Có khả năng viết code tỉ mỉ, cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng.

Đảm bảo các yêu cầu bảo mật trong quá trình triển khai dự án, viết API và tạo tài liệu kỹ thuật.

Có tinh thần học hỏi, nhạy bén trong công việc, sẵn sàng nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi, trau đồi kiến thức bởi đội ngũ AI chuyên gia hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm và các bài toán thực tế thiết thực Thu nhập: 12,000,000-17,000,000/tháng + trợ cấp (700-900k/tháng)+ thưởng kinh doanh (đào tạo khối kinh doanh) Môi trường công nghệ trẻ, có cơ hội đề xuất, phát triển ý tưởng & thăng tiến cao, xét tăng lương theo năng lực tối thiểu 1 lần/năm Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,... Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo luật hiện hành.

Được học hỏi, trau đồi kiến thức bởi đội ngũ AI chuyên gia hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm và các bài toán thực tế thiết thực

Thu nhập: 12,000,000-17,000,000/tháng + trợ cấp (700-900k/tháng)+ thưởng kinh doanh (đào tạo khối kinh doanh)

Môi trường công nghệ trẻ, có cơ hội đề xuất, phát triển ý tưởng & thăng tiến cao, xét tăng lương theo năng lực tối thiểu 1 lần/năm

Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt

Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin