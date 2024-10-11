Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỦY ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 178/8 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Hiểu biết về các công cụ, quy trình và kiến trúc phát triển phần mềm

• Hiểu biết sâu sắc về HTML/ CSS, Java, JavaScript

• Làm việc tốt với Springboot, Spring Security, ReactJS

• Làm việc tốt với một trong các hệ cơ sở dữ liệu SQL/Oracle

• Có hiểu biết về mô hình MVC, kiến trúc SOA, Microservices, REST Apis

• Trải nghiệm với các ứng dụng web đa tầng hoặc hướng dịch vụ

• Có kinh nghiệm về ReactJS/VueJS hoặc AngularJS và hệ sinh thái của nó

• Có kinh nghiệm làm việc với Java Spring, UI/UX là 1 lợi thế.

• Có kinh nghiệm về thực hành và công cụ kiểm tra

• Có kinh nghiệm trong kiến trúc microservices

• Có khả năng làm việc theo nhóm, quản lý dự án đúng tiến độ.

• Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và tinh thần đồng đội

• Sẵn sàng học hỏi và xây dựng sự hiểu biết sâu sắc

• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực

• Niềm đam mê phát triển phần mềm, các xu hướng mới và công nghệ trong CNTT.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Java, thành thạo Spring Boot

• Thành thạo trong việc sử dụng 1 trong các FE framework (Vue, React,..) để phát triển giao diện người dùng tương tác.

• Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL Server, Oracle, postgre SQL, MongoDB

• Có kinh nghiệm về kiến trúc microservice và các công nghệ container hóa Kubernetes/Docker , xử lý tốt MultiTask, Multithread, Multi-processing, cơ chế Hash table, cơ chế xử lý file.

• Có kinh nghiệm tích hợp/ phát triển: RESTful APIs, SOAP, TCP/IP.

• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành Enterprise Linux, Windows Server.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỦY ANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận, đãi ngộ xứng đáng

• BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

• Dự án và công nghệ thử thách, thú vị

• Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, tự do sáng tạo

• Được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ

• Nhận offer đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỦY ANH

