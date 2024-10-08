Tuyển Java Developer thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Đưa ra các giải pháp, khuyến nghị để xây dựng cấu trúc cũng như các ứng dụng theo yêu cầu; Quản lý các dự án, làm việc với các stakeholder; Viết code backend đa ngôn ngữ (Java); Sáng tạo và làm việc trên Front-end - Angular Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu; Xây dựng các API; Kiểm tra quá trình thử nghiệm ứng dụng; Nâng cấp performance của các ứng dụng; Tham gia vào quá trình xây dựng các tài liệu kỹ thuật. ....; Tham gia các công việc khác theo yêu cầu được phân công.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans), Database (SQL Server, Oracle, Mongo...); Có kinh nghiệm sử dụng các Design Pattern, xây dựng Unit Test, thiết kế và xây dựng ứng dụng dạng stateless, mô hình ứng dụng MVC; Có khả năng đọc và hiểu SRS hoặc thiết kế chi tiết; Có kinh nghiệm về lập trình lập trình với công nghệ front end Angular 16; Quen thuộc với framework liên quan cả front-end và back-end (ví dụ: React, Vue, Angular hoặc Flask, Spring boot) Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, tin học ứng dụng, điện tử viễn thông hoặc tương đương. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích dữ liệu. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Được hưởng các quyền lợi khác: Thưởng lễ tết, Quốc khánh 2/9, Sinh nhật .... theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY

