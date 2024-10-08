Tuyển Java Developer thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VJ TECHNOLOGIES
- Hà Nội:
- Miền Trung
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phát triển các ứng dụng và API có lượng giao dịch lớn, độ trễ thấp và performance cao, tham gia tối ưu hóa các API, database để đảm bảo chất lượng sử dụng
Tham gia đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển
Tham gia đóng góp ý tưởng nhằm cải thiện sản phẩm hoặc quy trình làm việc
Giải quyết vấn đề, thực hiện công việc theo kế hoạch, báo cáo tiến độ công việc
Đảm bảo nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu cao nhất.
Thường xuyên cập nhật nền tảng để kết hợp các nguồn dữ liệu mới, công nghệ mới cải thiện tốc độ xử lý và nâng cao trải nghiệm người dùng.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Java, Java spring boot, Postgresql
Có kinh nghiệm phát triển các dự án Web.
Kinh nghiệm phát triển dự án sử dụng Mysql hoặc PostgreSQL
Tại CÔNG TY TNHH VJ TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, lên đến 30.000.000 đồng/tháng
Thưởng 2 lần/năm, 1 năm đánh giá tăng lương 1 lần
Tham gia đóng BHXH Full lương
Bảo hiểm sức khỏe “VJ care”
Du lịch thường niên, hoạt động team building
Được đào tạo nâng cao các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ
Môi trường làm việc hiện đại, cởi mở, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Quyền lợi khác: cơm trưa, cà phê, trà, sinh nhật nhân viên, hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VJ TECHNOLOGIES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
