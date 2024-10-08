Tuyển Java Developer thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Trung

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển các ứng dụng và API có lượng giao dịch lớn, độ trễ thấp và performance cao, tham gia tối ưu hóa các API, database để đảm bảo chất lượng sử dụng Tham gia đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển Tham gia đóng góp ý tưởng nhằm cải thiện sản phẩm hoặc quy trình làm việc Giải quyết vấn đề, thực hiện công việc theo kế hoạch, báo cáo tiến độ công việc Đảm bảo nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu cao nhất. Thường xuyên cập nhật nền tảng để kết hợp các nguồn dữ liệu mới, công nghệ mới cải thiện tốc độ xử lý và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Phát triển các ứng dụng và API có lượng giao dịch lớn, độ trễ thấp và performance cao, tham gia tối ưu hóa các API, database để đảm bảo chất lượng sử dụng

Tham gia đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển

Tham gia đóng góp ý tưởng nhằm cải thiện sản phẩm hoặc quy trình làm việc

Giải quyết vấn đề, thực hiện công việc theo kế hoạch, báo cáo tiến độ công việc

Đảm bảo nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu cao nhất.

Thường xuyên cập nhật nền tảng để kết hợp các nguồn dữ liệu mới, công nghệ mới cải thiện tốc độ xử lý và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Java, Java spring boot, Postgresql Có kinh nghiệm phát triển các dự án Web. Kinh nghiệm phát triển dự án sử dụng Mysql hoặc PostgreSQL

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Java, Java spring boot, Postgresql

Có kinh nghiệm phát triển các dự án Web.

Kinh nghiệm phát triển dự án sử dụng Mysql hoặc PostgreSQL

Tại CÔNG TY TNHH VJ TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, lên đến 30.000.000 đồng/tháng Thưởng 2 lần/năm, 1 năm đánh giá tăng lương 1 lần Tham gia đóng BHXH Full lương Bảo hiểm sức khỏe “VJ care” Du lịch thường niên, hoạt động team building Được đào tạo nâng cao các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ Môi trường làm việc hiện đại, cởi mở, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài Quyền lợi khác: cơm trưa, cà phê, trà, sinh nhật nhân viên, hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông...

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, lên đến 30.000.000 đồng/tháng

lên đến 30.000.000 đồng/tháng

Thưởng 2 lần/năm, 1 năm đánh giá tăng lương 1 lần

Tham gia đóng BHXH Full lương

Bảo hiểm sức khỏe “VJ care”

Du lịch thường niên, hoạt động team building

Được đào tạo nâng cao các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ

Môi trường làm việc hiện đại, cởi mở, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Quyền lợi khác: cơm trưa, cà phê, trà, sinh nhật nhân viên, hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VJ TECHNOLOGIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin