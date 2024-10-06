Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, HN, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Xây dựng và phát triển hệ thống liên quan đến khối ngành tài chính ngân hàng
- Chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất giải pháp, thiết kế và phát triển các ứng dụng dựa trên kiến trúc Microservice và Domain Driven Design pattern
- Có khả năng áp dụng các kiến thức về công nghệ, quy trình, công cụ theo các phương pháp phát triển phầm mềm phổ biến (Waterfall, Agile/Scrum) để thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ hoặc tham gia triển khai các dự án có liên quan
- Hỗ trợ triển khai các ứng dụng Microservice lên môi trường sản phẩm (production)
- Hỗ trợ khắc phục sự cố trên môi trường sản phẩm
- Nghiên cứu và cải tiến khung thiết kế trong việc phát triển các ứng dụng Microservice
- Tham gia chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong nhóm về các kỹ thuật /công nghệ mới mà bản thân có thế mạnh

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành tương đương Có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm trên các framework như Spring, Spring Boot Kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans) Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm trong việc cung cấp giải pháp, thiết kế các ứng dụng Microservice theo Domain Driven Design pattern trên nền tảng hạ tầng Docker/Container Có kinh nghiệm thực tế sử dụng và thiết kế Restful APIs sử dụng JAX-RS, JSON Có kinh nghiệm thực tế sử dụng và thiết kế các ứng dụng event-based và message-driven Hiểu biết về ELK, Kafka, K8s, KeyCloak là một lợi thế Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành tương đương
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm trên các framework như Spring, Spring Boot
Kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans)
Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm trong việc cung cấp giải pháp, thiết kế các ứng dụng Microservice theo Domain Driven Design pattern trên nền tảng hạ tầng Docker/Container
Có kinh nghiệm thực tế sử dụng và thiết kế Restful APIs sử dụng JAX-RS, JSON
Có kinh nghiệm thực tế sử dụng và thiết kế các ứng dụng event-based và message-driven
Hiểu biết về ELK, Kafka, K8s, KeyCloak là một lợi thế
Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm) Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng Chế độ hiếu hỷ, thăm hỏi cho vợ chồng con cái, tứ thân phụ mẫu Đánh giá hiệu quả công việc hằng năm OT theo quy định của pháp luật Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Chế độ cho các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm Chế độ onsite, công tác phí Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...
Lương thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV
Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng
Chế độ hiếu hỷ, thăm hỏi cho vợ chồng con cái, tứ thân phụ mẫu
Đánh giá hiệu quả công việc hằng năm
OT theo quy định của pháp luật
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ cho các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm
Chế độ onsite, công tác phí
Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-java-developer-thu-nhap-20-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204245
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Engineer Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom FAST500 TOP CÔNG TY
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ JUST-IN-TIME SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ JUST-IN-TIME SOLUTIONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Vùng thu nhập 30 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Account Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội FPT IS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Trị Hệ Thống thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần công nghệ Mas Vision
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Co-well Châu Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Manual Tester FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH NESHUB
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phó Phòng Kế Toán thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân Viên Triển Khai thu nhập 8 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam
8 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Java thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Test Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Cty TNHH Thundersoft Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty Cổ Phần Phê La
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần Grooo International làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 28 Triệu Công ty cổ phần Grooo International
24 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật/Pháp lý TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 VNR500
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển ERP Consultant CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu Công ty Cổ phần VTI
Tới 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà VNR500
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm