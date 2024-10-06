Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
- Hà Nội: 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, HN, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
- Xây dựng và phát triển hệ thống liên quan đến khối ngành tài chính ngân hàng
- Chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất giải pháp, thiết kế và phát triển các ứng dụng dựa trên kiến trúc Microservice và Domain Driven Design pattern
- Có khả năng áp dụng các kiến thức về công nghệ, quy trình, công cụ theo các phương pháp phát triển phầm mềm phổ biến (Waterfall, Agile/Scrum) để thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ hoặc tham gia triển khai các dự án có liên quan
- Hỗ trợ triển khai các ứng dụng Microservice lên môi trường sản phẩm (production)
- Hỗ trợ khắc phục sự cố trên môi trường sản phẩm
- Nghiên cứu và cải tiến khung thiết kế trong việc phát triển các ứng dụng Microservice
- Tham gia chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong nhóm về các kỹ thuật /công nghệ mới mà bản thân có thế mạnh
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành tương đương
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm trên các framework như Spring, Spring Boot
Kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans)
Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm trong việc cung cấp giải pháp, thiết kế các ứng dụng Microservice theo Domain Driven Design pattern trên nền tảng hạ tầng Docker/Container
Có kinh nghiệm thực tế sử dụng và thiết kế Restful APIs sử dụng JAX-RS, JSON
Có kinh nghiệm thực tế sử dụng và thiết kế các ứng dụng event-based và message-driven
Hiểu biết về ELK, Kafka, K8s, KeyCloak là một lợi thế
Có kinh nghiệm xây dựng Unit Test
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV
Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng
Chế độ hiếu hỷ, thăm hỏi cho vợ chồng con cái, tứ thân phụ mẫu
Đánh giá hiệu quả công việc hằng năm
OT theo quy định của pháp luật
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ cho các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm
Chế độ onsite, công tác phí
Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI