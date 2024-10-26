Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Thực hiện thiết kế và phát triển các thay đổi cho sản phẩm Ngân Hàng Số, Khối CNTT Tham gia cung cấp các giải pháp, khảo sát, thu thập, phân tích các yêu cầu của các đơn vị liên quan đến mảng nghiệp vụ. Thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các kết quả phân tích yêu cầu để xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của đơn vị nghiệp vụ vể mảng nghiệp vụ này Xây dựng các tài liệu chi tiết, bao gồm: tài liệu phân tích, tài liệu phát triển, cho các yêu cầu phát triển của mảng nghiệp vụ này Tham gia nâng cấp phiên bản mới định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho các ứng dụng liên quan đến mảng nghiệp vụ này
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình phát triển sử dụng ngôn ngữ Java Có kinh nghiệm về việc thiết kế giải pháp phần mềm, tích hợp các hệ thống, API, Web-based application Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Có kinh nghiệm làm việc trên Java, Spring Boot, J2EE Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu từ xa qua giao thức REST và JSON Thành thạo làm việc, thao tác trên các cơ sở dữ liệu phổ biến như Oracle, SQL Server, My SQL Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện bên thứ ba và APIs Thành thạo các công cụ quản lý phiên bản code như Git, SVN Ứng viên có kinh nghiệm làm dự án lĩnh vực ngân hàng như T24, BPM, AML,...là lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13. Được tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

