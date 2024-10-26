Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Thực hiện thiết kế và phát triển các thay đổi cho sản phẩm Ngân Hàng Số, Khối CNTT Tham gia cung cấp các giải pháp, khảo sát, thu thập, phân tích các yêu cầu của các đơn vị liên quan đến mảng nghiệp vụ. Thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các kết quả phân tích yêu cầu để xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của đơn vị nghiệp vụ vể mảng nghiệp vụ này Xây dựng các tài liệu chi tiết, bao gồm: tài liệu phân tích, tài liệu phát triển, cho các yêu cầu phát triển của mảng nghiệp vụ này Tham gia nâng cấp phiên bản mới định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho các ứng dụng liên quan đến mảng nghiệp vụ này

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình phát triển sử dụng ngôn ngữ Java Có kinh nghiệm về việc thiết kế giải pháp phần mềm, tích hợp các hệ thống, API, Web-based application Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Có kinh nghiệm làm việc trên Java, Spring Boot, J2EE Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu từ xa qua giao thức REST và JSON Thành thạo làm việc, thao tác trên các cơ sở dữ liệu phổ biến như Oracle, SQL Server, My SQL Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện bên thứ ba và APIs Thành thạo các công cụ quản lý phiên bản code như Git, SVN Ứng viên có kinh nghiệm làm dự án lĩnh vực ngân hàng như T24, BPM, AML,...là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13. Được tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

