Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Thực hiện thiết kế và phát triển các thay đổi cho sản phẩm Ngân Hàng Số, Khối CNTT
Tham gia cung cấp các giải pháp, khảo sát, thu thập, phân tích các yêu cầu của các đơn vị liên quan đến mảng nghiệp vụ.
Thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các kết quả phân tích yêu cầu để xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của đơn vị nghiệp vụ vể mảng nghiệp vụ này
Xây dựng các tài liệu chi tiết, bao gồm: tài liệu phân tích, tài liệu phát triển, cho các yêu cầu phát triển của mảng nghiệp vụ này
Tham gia nâng cấp phiên bản mới định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho các ứng dụng liên quan đến mảng nghiệp vụ này
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình phát triển sử dụng ngôn ngữ Java
Có kinh nghiệm về việc thiết kế giải pháp phần mềm, tích hợp các hệ thống, API, Web-based application
Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm
Có kinh nghiệm làm việc trên Java, Spring Boot, J2EE
Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu từ xa qua giao thức REST và JSON
Thành thạo làm việc, thao tác trên các cơ sở dữ liệu phổ biến như Oracle, SQL Server, My SQL
Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện bên thứ ba và APIs
Thành thạo các công cụ quản lý phiên bản code như Git, SVN
Ứng viên có kinh nghiệm làm dự án lĩnh vực ngân hàng như T24, BPM, AML,...là lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13.
Được tham gia BHXH
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
