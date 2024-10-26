Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng Tower, Quận 7

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin in-house để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban Đảm bảo tất cả tài liệu đặc tả kỹ thuật TS, unit test, script phải tuân thủ qui tắc để hệ thống có thể vận hành xuyên suốt và chính xác Xây dựng hệ thống thông tin in-house để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban Điều tra (debug) và giải quyết các lỗi phát sinh trong qua trình vận hành hệ thống ngay lập tức nếu có sự cố Làm việc onsite: Phú Mỹ Hưng Tower, quận 7, HCM
Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin in-house để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban
Đảm bảo tất cả tài liệu đặc tả kỹ thuật TS, unit test, script phải tuân thủ qui tắc để hệ thống có thể vận hành xuyên suốt và chính xác
Xây dựng hệ thống thông tin in-house để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban
Điều tra (debug) và giải quyết các lỗi phát sinh trong qua trình vận hành hệ thống ngay lập tức nếu có sự cố
Làm việc onsite: Phú Mỹ Hưng Tower, quận 7, HCM

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình thiết kế hệ thống web (bắt buộc) Có it nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình web theo công nghệ Java Có it nhất 1 năm kinh nghiệm Java, Java EE, Hibernate, Spring MVC, Spring Boot, Docker, Message Queue …. Có it nhất 1 năm kinh nghiệm về các loại cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL Serve Có hiểu biết và từng phát triển hệ thống web sử dụng HTML5 và CSS3 Có hiểu biết và đã từng thiết kế các hệ thống API hướng dịch vụ REST API, JSON… Có kiến thức về đồng bộ dữ liệu giữa backend và frontend Biết làm thêm về backend NodeJs Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt Tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc tốt và có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần yêu thích công việc giải quyết vấn đề và có khả năng quản lý thời gian tốt
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình thiết kế hệ thống web (bắt buộc)
Có it nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình web theo công nghệ Java
Có it nhất 1 năm kinh nghiệm Java, Java EE, Hibernate, Spring MVC, Spring Boot, Docker, Message Queue ….
Có it nhất 1 năm kinh nghiệm về các loại cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL Serve
Có hiểu biết và từng phát triển hệ thống web sử dụng HTML5 và CSS3
Có hiểu biết và đã từng thiết kế các hệ thống API hướng dịch vụ REST API, JSON…
Có kiến thức về đồng bộ dữ liệu giữa backend và frontend
Biết làm thêm về backend NodeJs
Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt
Tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc tốt và có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần yêu thích công việc giải quyết vấn đề và có khả năng quản lý thời gian tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc lên đến 20 - 25 triệu/tháng + phụ cấp onsite Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ… Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI sau 12 tháng làm việc Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông….. Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm…. Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc lên đến 20 - 25 triệu/tháng + phụ cấp onsite
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI sau 12 tháng làm việc
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Đặc biệt
Đặc biệt

Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản, Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản, Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

