Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Le Van Luong, Ha Noi, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển hệ thống ebanking của ngân hàng có lượng khách hàng, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch rất lớn Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance... Lập trình hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot và các hệ thống Middleware trên nền tảng java Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD Tối ưu performance các xử lý giải thuật Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin, Toán Tin... các trường Đại học. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Java hoặc Python, SQL Ưu tiên có tố chất về tư duy thuật toán và đam mê xử lý các vấn đề thuật toán, dữ liệu lớn Có kinh nghiệm về lập trình xử lý song song, tối ưu performance Có kinh nghiệm lập trình trên các nền tảng Core Java, JDBC, Webservice RESTful/ gRPC, Hibernate, Spring Boot, Microservices, Oracle, MongoDB Có kinh nghiệm lập trình với Redis, Message Queue. Có kinh nghiệm lập trình và viết unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD Kỹ năng refactor code, làm việc nhóm, review code, tích hợp Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Cloud, DevOps Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các phần mềm Lưu trữ/Luân chuyển/Truy vấn. Có khả năng đọc viết tiếng Anh. Sẵn sàng onsite bên khách hàng tại Hà Nội

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: max 35M gross Thời gian làm việc: 8h30-18h00, Từ thứ 2 – thứ 6 Lương tháng thứ 13 Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước; Gói bảo hiểm sức khỏe; Chế độ Công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.