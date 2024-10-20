Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, IDS Building, 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một lập trình viên Java có kinh nghiệm trong việc build các ứng dụng cấp doanh nghiệp có Hiệu năng cao, có thể mở rộng.

- Phân tích yêu cầu hệ thống.

- Tham gia thiết kế và triển khai hệ thống.

- Vai trò là một thành viên chủ chốt trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho các dự án dưới sự chỉ đạo của các trưởng nhóm có kinh nghiệm.

- Khả năng năng chỉ đạo, quản lý một số ít lập trình viên trong một số dự án cụ thể.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp: Tiếng Anh trung cấp (tốt ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là viết và nói).

- có Kiến thức vững chắc về Công nghệ Java Web & Enterprise (EE), thiết kế hệ thống, khắc phục sự cố kỹ thuật và giải quyết vấn đề.

- Có thế mạnh về thiết kế và lập trình cơ sở dữ liệu.

- Kỹ năng mềm quan trọng: thảo luận nhóm, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thuyết trình.

- Phải độc lập, có trách nhiệm và năng động với khả năng học hỏi và đạt được kết quả vượt trội.

- Sở hữu các phương pháp hiệu quả khi nghiên cứu các công nghệ mới.

LỢI THẾ

- Kiến thức phát triển trên điện toán đám mây.

- Có kinh nghiệm về các giải pháp nguồn mở như CMS, CRM, Thương mại điện tử, Cổng thông tin và mạng xã hội.

- Kinh nghiệm build các hệ thống distributed và microservice.

- Có kinh nghiệm với phương pháp CI/CD và các công cụ cũng như Docker và Kubernetes.

- Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu NoSQL như Redis.

- Có kinh nghiệm làm việc với tin nhắn trong hàng chờ, đặc biệt là Kafka.

- Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ điều hành giống Unix.

- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng High Load.

Tại Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách Hybrid mỗi tuần làm việc.

- Tổng thu nhập = Lương Net + Thưởng hiệu quả công việc (>14 months salary).

- Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm dựa theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Thưởng các dịp lễ 30/4 1/5, 2/9, sinh nhật cá nhân, Tết dương

- Phụ cấp ăn trưa 800,000 VND/ tháng.

- Bảo hiểm sức khỏe PVI Care cho cá nhân và người thân trong gia đình, Khám sức khỏe định kỳ.

- Trợ cấp thai sản full lương.

- Tham gia Chia sẻ kiến thức với OpenTalk, MiniTalk hàng tuần.

- Được cung cấp trang thiết bị PC / Laptop hiện đại.

- Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Cuộc thi Thể thao/Game/ CodeWar,...

- Tham gia các CLB của công ty: Bóng đá, Bi lắc, Âm nhạc, Tiếng Anh, Truyền thông,...

- Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe, milo,...

- Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam

