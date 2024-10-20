Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, IDS Building, 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một lập trình viên Java có kinh nghiệm trong việc build các ứng dụng cấp doanh nghiệp có Hiệu năng cao, có thể mở rộng.
- Phân tích yêu cầu hệ thống.
- Tham gia thiết kế và triển khai hệ thống.
- Vai trò là một thành viên chủ chốt trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho các dự án dưới sự chỉ đạo của các trưởng nhóm có kinh nghiệm.
- Khả năng năng chỉ đạo, quản lý một số ít lập trình viên trong một số dự án cụ thể.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp: Tiếng Anh trung cấp (tốt ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là viết và nói).
- có Kiến thức vững chắc về Công nghệ Java Web & Enterprise (EE), thiết kế hệ thống, khắc phục sự cố kỹ thuật và giải quyết vấn đề.
- Có thế mạnh về thiết kế và lập trình cơ sở dữ liệu.
- Kỹ năng mềm quan trọng: thảo luận nhóm, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thuyết trình.
- Phải độc lập, có trách nhiệm và năng động với khả năng học hỏi và đạt được kết quả vượt trội.
- Sở hữu các phương pháp hiệu quả khi nghiên cứu các công nghệ mới.
LỢI THẾ
- Kiến thức phát triển trên điện toán đám mây.
- Có kinh nghiệm về các giải pháp nguồn mở như CMS, CRM, Thương mại điện tử, Cổng thông tin và mạng xã hội.
- Kinh nghiệm build các hệ thống distributed và microservice.
- Có kinh nghiệm với phương pháp CI/CD và các công cụ cũng như Docker và Kubernetes.
- Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu NoSQL như Redis.
- Có kinh nghiệm làm việc với tin nhắn trong hàng chờ, đặc biệt là Kafka.
- Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ điều hành giống Unix.
- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng High Load.

Tại Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách Hybrid mỗi tuần làm việc.
- Tổng thu nhập = Lương Net + Thưởng hiệu quả công việc (>14 months salary).
- Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm dựa theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Thưởng các dịp lễ 30/4 1/5, 2/9, sinh nhật cá nhân, Tết dương
- Phụ cấp ăn trưa 800,000 VND/ tháng.
- Bảo hiểm sức khỏe PVI Care cho cá nhân và người thân trong gia đình, Khám sức khỏe định kỳ.
- Trợ cấp thai sản full lương.
- Tham gia Chia sẻ kiến thức với OpenTalk, MiniTalk hàng tuần.
- Được cung cấp trang thiết bị PC / Laptop hiện đại.
- Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Cuộc thi Thể thao/Game/ CodeWar,...
- Tham gia các CLB của công ty: Bóng đá, Bi lắc, Âm nhạc, Tiếng Anh, Truyền thông,...
- Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe, milo,...
- Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam

Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Ecolife, số 58 Tố Hữu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-java-developer-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job213819
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH BMBSOFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BMBSOFT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Developer thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần Hồng Lam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Consultant INFINIQ Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên Viên Đấu Thầu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tester thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty Cổ phần GEM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thủy lợi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập Trình Viên NodeJS thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần ICORP
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 34 Triệu Công ty CP Savvycom
30 - 34 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Hoạch định tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Triển Khai thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MYTECH
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền Thông thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng Phòng Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH POZAA
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Animation Design Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRANSLATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRANSLATION
25 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm