Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các phòng ban để tài liệu hóa các quy trình nghiệp vụ. Phân tích yêu cầu và triển khai giải pháp bằng Java và ReactJS. Dẫn dắt phát triển hệ thống ERP cho ngành phân phối tại Việt Nam. Thực hiện kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng trước khi triển khai. Xử lý sự cố và khắc phục lỗi do người dùng hoặc đội BA báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khoảng 1 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm. Có kiến thức về Java 8/11, Java EE, các framework ORM và JDBC. Đã tìm hiểu về các kiến thức Spring Boot, Hibernate và lập trình RESTful. Có hiểu biết về kiến trúc microservices. Kiến thức về Kafka và Redis/Memcached là một lợi thế Nắm chắc cơ sở dữ liệu (PostgreSQL, Oracle, MongoDB, SQL Server, Redis). Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care) Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

