Tuyển IT phần mềm Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 29 Triệu

Mức lương Đến 29 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 29 Triệu

Tham gia phát triển các dự án phần mềm về Quản trị doanh nghiệp Cung cấp sản phẩm ứng dụng với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao Xây dựng các hệ thống phần mềm cho các thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển.

Với Mức Lương Đến 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 3.5 năm kinh nghiệm trở lên Thành thạo Java Core, các framework Java như EE, Spring, Struts, Hibernate ... và một số design pattern thông dụng Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng ... Thành thạo SQL, PLSQL, có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL, noSQL, có khả năng tối ưu CSDL Có kinh nghiệm về FE Angular là lợi thế

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập: Thỏa thuận Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát Thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành. Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Bảo hiểm Pijico đóng free khi lên nhân viên chính thức Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành. Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

4.Địa điểm làm việc

Viettel Software: Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

