Tuyển Java Developer thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8B12, khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ dân phố 8, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia vào quá trình phát triển phần mềm, xây dựng các ứng dụng web và mobile dựa trên nền tảng Java. Phân tích, thiết kế, code, test và triển khai các module phần mềm theo yêu cầu của dự án. Sử dụng các framework phổ biến như Spring Framework, Hibernate, Struts để phát triển ứng dụng. Viết code hiệu quả, rõ ràng, dễ bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn code của công ty. Tham gia vào các cuộc họp, thảo luận về kỹ thuật và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển. Hỗ trợ các thành viên khác trong team để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Tham gia vào quá trình phát triển phần mềm, xây dựng các ứng dụng web và mobile dựa trên nền tảng Java.

Phân tích, thiết kế, code, test và triển khai các module phần mềm theo yêu cầu của dự án.

Sử dụng các framework phổ biến như Spring Framework, Hibernate, Struts để phát triển ứng dụng.

Viết code hiệu quả, rõ ràng, dễ bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn code của công ty.

Tham gia vào các cuộc họp, thảo luận về kỹ thuật và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

Hỗ trợ các thành viên khác trong team để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan. Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) và ngôn ngữ Java. Nắm vững các kiến thức về Spring Framework, Hibernate, Struts. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Có khả năng học hỏi và thích nghi nhanh với công nghệ mới.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) và ngôn ngữ Java.

Nắm vững các kiến thức về Spring Framework, Hibernate, Struts.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Có khả năng học hỏi và thích nghi nhanh với công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 35M Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Làm việc Remote/Hybrid tùy theo yêu cầu từng dự án

Lương upto 35M

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Làm việc Remote/Hybrid tùy theo yêu cầu từng dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin