Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình, Ba Đình

- Tham gia vào dự án lớn của khách hàng Nhật Bản về các lĩnh vực tài chính- ngân hàng, logistic, hành chính, quản lý vận hành,...

- Phân tích và phát triển dựa trên module khách hàng yêu cầu

- Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tuân thủ quy trình phát triển phần mềm chuẩn PMS của DTS Japan

- Cơ hội được làm việc với các Leaders, Project Manager xuất sắc với hàng chục năm kinh nghiệm tại các công ty phần mềm lớn nhất ở Nhật Bản và Việt Nam.

- Ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm làm Java Spring boot

- Có kinh nghiệm làm SQL, Jquery.

- Có kinh nghiệm phát triển API là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên. Performance review: 1 lần/năm.

- Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật, trợ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng...

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản.

- Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài.

- Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con

- Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...)

Văn phòng làm việc tiện ích:

- Miễn phí trà, coffee tại khu vực ăn uống của công ty.

- Máy pha coffee, máy bán hàng tự động tiện ích ngay tại văn phòng.

Các hoạt động sôi nổi:

- Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý.

- Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc...

- Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

