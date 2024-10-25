Tuyển Java thu nhập 2,000 - 3,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Rox, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 USD

Chịu trách nhiệm đảm bảo nền tảng Digital Banking hoạt động tốt nhất. Đảm bảo hiệu suất, chất lượng, bảo mật và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng ở phía Back-end Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để hiểu nghiệp vụ và các yêu cầu kỹ thuật trước khi xây dựng ứng dụng. Đảm bảo logic ứng dụng phía máy chủ khi tích hợp với front end để tăng trải nghiệm người dùng. Tổng hợp, phân tích dữ liệu, quy trình và code để xử lý sự cố và khoanh vùng cần xử lý. Đề xuất và triển khai các ý tưởng để cải tiến về công nghệ và quy trình. Nằm tăng hiệu năng, chất lượng và bảo mật cho ứng dụng, tăng trải nghiệm người dùng. Hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát chất lượng code backend của dự án.

Chịu trách nhiệm đảm bảo nền tảng Digital Banking hoạt động tốt nhất. Đảm bảo hiệu suất, chất lượng, bảo mật và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng ở phía Back-end

Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để hiểu nghiệp vụ và các yêu cầu kỹ thuật trước khi xây dựng ứng dụng.

Đảm bảo logic ứng dụng phía máy chủ khi tích hợp với front end để tăng trải nghiệm người dùng.

Tổng hợp, phân tích dữ liệu, quy trình và code để xử lý sự cố và khoanh vùng cần xử lý.

Đề xuất và triển khai các ý tưởng để cải tiến về công nghệ và quy trình. Nằm tăng hiệu năng, chất lượng và bảo mật cho ứng dụng, tăng trải nghiệm người dùng.

Hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát chất lượng code backend của dự án.

Với Mức Lương 2 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu kỹ năng (Requirements):

6+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hang Có nhiều kinh nghiệm về Java và Spring Boot framework 8+ năm kinh nghiệm về Java Có kinh nghiệm với client-side framework Có kinh nghiệm làm việc với DB (SQL và NoSQL) Có kinh nghiệm về Microservice, từng làm việc với AWS/OCP/K8S

6+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hang

Có nhiều kinh nghiệm về Java và Spring Boot framework

8+ năm kinh nghiệm về Java

Có kinh nghiệm với client-side framework

Có kinh nghiệm làm việc với DB (SQL và NoSQL)

Có kinh nghiệm về Microservice, từng làm việc với AWS/OCP/K8S

Ưu tiên ứng viên:

Có kinh nghiệm quản lý dự án, làm việc theo phương pháp Agile Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và am hiểu sâu nghiệp vụ ngân hàng Có hiểu biết/kinh nghiệm thực tế về các nghiệp vụ ngân hàng

Có kinh nghiệm quản lý dự án, làm việc theo phương pháp Agile

Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và am hiểu sâu nghiệp vụ ngân hàng

Có hiểu biết/kinh nghiệm thực tế về các nghiệp vụ ngân hàng

2. Trình độ học vấn (Education Requirements):

Bằng cử nhân hoặc cao hơn trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan.

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

3. Các kỹ năng mềm (Soft Skills):

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc Có kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích, xây dựng quy trình, sản phẩm công nghệ số Kỹ năng phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quy trình, hoạt động liên quan công nghệ số. Lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Giao tiếp tốt và khả năng lãnh đạo.

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc

Có kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích, xây dựng quy trình, sản phẩm công nghệ số

Kỹ năng phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quy trình, hoạt động liên quan công nghệ số.

Lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Giao tiếp tốt và khả năng lãnh đạo.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho nhân viên Lãi suất vay ưu đãi - quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên MSB

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho nhân viên

Lãi suất vay ưu đãi - quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên MSB

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Tham gia những dự án số hóa trọng điểm với vốn đầu tư lên tới 1000 tỉ đồng, ứng dụng những công nghệ mới nhất. Được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn, đánh giá công bằng. Cơ hội làm việc trực tiếp với các đối tác hàng đầu thế giới (AWS; BCG; IBM; Temenos...). Nhiều chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực chuyên môn. Được tham gia chương trình Lãnh đạo kế cận (Talent Pool) khi nhiều năm có hiệu suất năm việc tốt. Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) Văn phòng làm việc đẳng cấp theo mô hình Agile tiên tiến. Cơ sở vật chất, công cụ lao động tốt, cấu hình mạnh mẽ. Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Tham gia những dự án số hóa trọng điểm với vốn đầu tư lên tới 1000 tỉ đồng, ứng dụng những công nghệ mới nhất.

Được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn, đánh giá công bằng. Cơ hội làm việc trực tiếp với các đối tác hàng đầu thế giới (AWS; BCG; IBM; Temenos...).

Nhiều chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực chuyên môn. Được tham gia chương trình Lãnh đạo kế cận (Talent Pool) khi nhiều năm có hiệu suất năm việc tốt.

Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG)

Văn phòng làm việc đẳng cấp theo mô hình Agile tiên tiến. Cơ sở vật chất, công cụ lao động tốt, cấu hình mạnh mẽ.

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin