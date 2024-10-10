Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tham gia phát triển các dự án phát triển phần mềm cho khách hàng Nhật Bản sử dụng công nghệ Javascript (VueJS, ReactJS, Angular) hoặc NodeJS. Đề xuất giải pháp, xu hướng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm. Phối hợp hiệu quả cùng nhóm thiết kế, lập trình để cho ra sản phẩm tốt nhất. Các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc

Tối thiêu 01 năm kinh nghiệm về Javascript, HTML và CSS trong phát triển web. Sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình và framework: Angular, ReactJS, VueJS, NodeJS. Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng (OOP), cơ sở dữ liệu (DBMS). Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, tiếp thu kiến thức mới nhanh, có khả năng đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề.

Lợi thế nếu có

Ứng viên có kinh nghiệm làm cả back-end (NodeJS, Java, C#), có định hướng trở thành Full-stack developer. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm quản lý version (Git, Github, Gitlab,...).

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 600$ - 1500$, có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên. Nói KHÔNG với chậm lương, nợ lương. Review lương 02 lần/năm. Lương tháng 13, tháng lương 14 và các khoản bonus. Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,... Hưởng 15 ngày phép/năm. Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam. Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, ...). Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý. Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty. Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB... Tham gia các khóa học thay đổi mindset từ Học viện Agile miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

