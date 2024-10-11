Tuyển IT phần mềm Azoom VietNam Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Tùng Lâm, Quận Hải Châu, Hải Châu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm với công nghệ NodeJS/VueJS Lập trình các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của dự án Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ Phối hợp với các thành viên khác để giải quyết vấn đề Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng có cả kinh nghiệm cả phía Backend và Frontend trong đó có từ 03 năm kinh nghiệm về NodeJS hoặc VueJS Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Git, Github Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc Có năng lực học hỏi và khả năng tìm hiểu về công nghệ Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có khả năng làm việc độc lập, khả năng teamwork tốt Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin,... hoặc liên quan Có kinh nghiệm Teamlead hoặc định hướng Teamleader

Tại Azoom VietNam Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương Thưởng tháng lương thứ 13, tăng lương 2 lần/năm Các loại trợ cấp ăn trưa, tiếng Nhật, đi lại lên đến 5 triệu đồng/tháng Trợ cấp chức vụ (Leader) lên đến 6 triệu/tháng Cấp Macbook kèm server riêng Làm việc giờ hành chính, không có OT Chế độ xin nghỉ - làm bù linh hoạt Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín Du lịch hàng năm, team building hàng tháng Free snack, coffee, tea Các câu lạc bộ bóng đá Môi trường thân thiện; cấu trúc phẳng, mọi ý kiến của nhân viên đều được lắng nghe và tiếp thu Có lộ trình phát triển rõ ràng cho từng cá nhân Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Azoom VietNam Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin