Tuyển IT phần mềm Azoom VietNam Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển IT phần mềm Azoom VietNam Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Azoom VietNam Inc
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Azoom VietNam Inc

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Azoom VietNam Inc

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Tùng Lâm, Quận Hải Châu, Hải Châu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm với công nghệ NodeJS/VueJS Lập trình các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của dự án Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ Phối hợp với các thành viên khác để giải quyết vấn đề Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm với công nghệ NodeJS/VueJS
Lập trình các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của dự án
Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ
Phối hợp với các thành viên khác để giải quyết vấn đề
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng có cả kinh nghiệm cả phía Backend và Frontend trong đó có từ 03 năm kinh nghiệm về NodeJS hoặc VueJS Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Git, Github Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc Có năng lực học hỏi và khả năng tìm hiểu về công nghệ Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có khả năng làm việc độc lập, khả năng teamwork tốt Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin,... hoặc liên quan Có kinh nghiệm Teamlead hoặc định hướng Teamleader
Yêu cầu ứng có cả kinh nghiệm cả phía Backend và Frontend trong đó có từ 03 năm kinh nghiệm về NodeJS hoặc VueJS
cả
kinh nghiệm cả phía Backend và Frontend
03 năm kinh nghiệm về NodeJS hoặc VueJS
Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Git, Github
Git, Github
Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc
Có năng lực học hỏi và khả năng tìm hiểu về công nghệ
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập, khả năng teamwork tốt Ưu tiên:
Ưu tiên:
Ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin,... hoặc liên quan
Có kinh nghiệm Teamlead hoặc định hướng Teamleader
hoặc định hướng Teamle

Tại Azoom VietNam Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương Thưởng tháng lương thứ 13, tăng lương 2 lần/năm Các loại trợ cấp ăn trưa, tiếng Nhật, đi lại lên đến 5 triệu đồng/tháng Trợ cấp chức vụ (Leader) lên đến 6 triệu/tháng Cấp Macbook kèm server riêng Làm việc giờ hành chính, không có OT Chế độ xin nghỉ - làm bù linh hoạt Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín Du lịch hàng năm, team building hàng tháng Free snack, coffee, tea Các câu lạc bộ bóng đá Môi trường thân thiện; cấu trúc phẳng, mọi ý kiến của nhân viên đều được lắng nghe và tiếp thu Có lộ trình phát triển rõ ràng cho từng cá nhân Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật
Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương
Thưởng tháng lương thứ 13, tăng lương 2 lần/năm
Các loại trợ cấp ăn trưa, tiếng Nhật, đi lại lên đến 5 triệu đồng/tháng
Trợ cấp chức vụ (Leader) lên đến 6 triệu/tháng
Cấp Macbook kèm server riêng
Làm việc giờ hành chính, không có OT
Chế độ xin nghỉ - làm bù linh hoạt
Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín
Du lịch hàng năm, team building hàng tháng
Free snack, coffee, tea
Các câu lạc bộ bóng đá
Môi trường thân thiện; cấu trúc phẳng, mọi ý kiến của nhân viên đều được lắng nghe và tiếp thu
Có lộ trình phát triển rõ ràng cho từng cá nhân
Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Azoom VietNam Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Azoom VietNam Inc

Azoom VietNam Inc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-javascript-developer-thu-nhap-toi-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job211598
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ Thuật Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội De Heus LLC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Marketing ADS thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH TM và DV OTL
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 75 Triệu Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
20 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VERY HAPPY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VERY HAPPY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
25 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự C&B thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT AN THÀNH ĐẠT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Vipamed Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 3 - 4 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
2.5 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Animation Design Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Future Media
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Support thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH TIMIND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Competitive Intelligence BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu BM Trading Join Stock Company
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phó Phòng Marketing thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty thời trang Phan Nguyễn
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên môn Kinh doanh/Bán hàng khác thu nhập từ 15 đến 25 triệu Toàn thời gian tạm thời tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm