Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng

Sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 243 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

a,Kiểm soát chất lượng:
- Xây dựng, cập nhật quy trình KCS, các bước thao tác thực hiện công việc kiểm tra chất lượng sản.
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, xắp xếp theo quy định.
- Giám sát quá trình, kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất, thành phẩm
b.Đóng gói hàng hóa:
- Đóng hàng dựa trên danh sách giao hàng.
- Đảm bảo đóng gói chính xác số lượng hàng hóa theo đơn đặt hàng.
- Đảm bảo các loại hàng phải được dán nhãn chính xác.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp TC trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất, KCS sản phẩm in ấn.
- Hiểu biết về lĩnh vực in ấn, in kỹ thuật số, offset, ... trên chất liệu giấy các loại.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
- Trách nhiệm cao trong công việc.
- Trung thực, hòa đồng, chấp hành đúng nội quy của Công ty và có định hướng làm việc lâu dài
- Nhanh nhẹn và tích cực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 8.000.000đ – 10.000.000đ (theo năng lực)
- Được đóng bảo hiểm
- Được thưởng các ngày lễ, tết
- Hưởng các chế độ phụ cấp, phúc lợi: Ốm đau, sinh nhật, du lịch vào dịp hè và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 243 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kcs-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job234940
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển DevOps Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
1 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn ROX (ROX Group)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Solar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần Solar Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding
18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ SỐ VIỆT VDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ SỐ VIỆT VDC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu XGame
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Điểm sáng Công nghệ InvestIdea làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu Công ty TNHH Điểm sáng Công nghệ InvestIdea
Tới 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK TRACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK TRACE
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 33 Triệu SAPP Academy
10 - 33 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VNR500
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VIỆT NHẬT
22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer LOTTE INNOVATE VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LOTTE INNOVATE VIETNAM COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm