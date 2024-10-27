Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 243 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

a,Kiểm soát chất lượng:

- Xây dựng, cập nhật quy trình KCS, các bước thao tác thực hiện công việc kiểm tra chất lượng sản.

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, xắp xếp theo quy định.

- Giám sát quá trình, kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất, thành phẩm

b.Đóng gói hàng hóa:

- Đóng hàng dựa trên danh sách giao hàng.

- Đảm bảo đóng gói chính xác số lượng hàng hóa theo đơn đặt hàng.

- Đảm bảo các loại hàng phải được dán nhãn chính xác.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp TC trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất, KCS sản phẩm in ấn.

- Hiểu biết về lĩnh vực in ấn, in kỹ thuật số, offset, ... trên chất liệu giấy các loại.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

- Trách nhiệm cao trong công việc.

- Trung thực, hòa đồng, chấp hành đúng nội quy của Công ty và có định hướng làm việc lâu dài

- Nhanh nhẹn và tích cực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 8.000.000đ – 10.000.000đ (theo năng lực)

- Được đóng bảo hiểm

- Được thưởng các ngày lễ, tết

- Hưởng các chế độ phụ cấp, phúc lợi: Ốm đau, sinh nhật, du lịch vào dịp hè và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng

