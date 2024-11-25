Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà Coninco, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Kế toán Thương mại, Quản trị Kinh doanh
Nắm rõ Luật kế toán, Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hiện hành (TT200).
Ứng viên có tối thiểu từ 01 năm tại vị trí kế toán bán hàng, kế toán công nợ, .... các Doanh nghiệp có quy mô vừa
Trung thực, nhanh nhẹn
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định: từ 10,000,000đ - 13,000,000đ/ tháng + phụ cấp
(Có thể đàm phán theo năng lực ứng viên)
Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng theo doanh thu toàn quốc cuối năm.
Chế độ Công tác phí đầy đủ khi đi công tác
Công ty cung cấp đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-10-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256248
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Hạn nộp: 02/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 06/12/2024
Cao Bằng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Hạn nộp: 09/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Trưởng Nhóm Kế Toán thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Hạn nộp: 02/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 06/12/2024
Cao Bằng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Hạn nộp: 09/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Trưởng Nhóm Kế Toán thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất