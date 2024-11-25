Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Nhà Coninco, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Kế toán Thương mại, Quản trị Kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng cố định: từ 10,000,000đ - 13,000,000đ/ tháng + phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
