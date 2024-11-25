Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Coninco, Số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Kế toán Thương mại, Quản trị Kinh doanh

Nắm rõ Luật kế toán, Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hiện hành (TT200).

Ứng viên có tối thiểu từ 01 năm tại vị trí kế toán bán hàng, kế toán công nợ, .... các Doanh nghiệp có quy mô vừa

Trung thực, nhanh nhẹn

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định: từ 10,000,000đ - 13,000,000đ/ tháng + phụ cấp

(Có thể đàm phán theo năng lực ứng viên)

Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Chế độ thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng theo doanh thu toàn quốc cuối năm.

Chế độ Công tác phí đầy đủ khi đi công tác

Công ty cung cấp đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company

