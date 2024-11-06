Tuyển Kế Toán Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Kế Toán Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 82 Đường 76, Phường 10, Quận 6

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Theo dõi hợp đồng khách hàng.
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ phần mềm.
Thực hiện các nghiệp vụ văn phòng theo sự phân công.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn từ trung cấp trở lên (ưu tiên trung cấp, cao đẳng).
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm, truyền đạt rõ nội dung muốn trình bày.
Nhanh nhẹn nhiệt tình, cần thận, trung thực.
Thành thạo kỹ năng tin học.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6 – 9 triệu / tháng (thỏa thuận theo năng lực)
6 – 9
Công ty cung cấp thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thoải mái.
Được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ.
Hưởng đầy đủ chế độ theo Luật Lao Động nếu hoàn tất thử việc và các phúc lợi khác theo qui định Công ty: Lễ, Tết, Sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy

Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 82 đường 76, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-6-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243628
