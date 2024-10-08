Tuyển Kế Toán Chi Phí thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19M Nguyễn Hữu Cảnh Phường 19 Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi đơn đặt hàng
Giảm chi phí cho tất cả các nhà hàng
Báo cáo hàng tuần
Kiểm soát chi phí cho tất cả các nhà hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành Kế toán - Kiểm toán Có kinh nghiệm Kế toán chi phí ít nhất 3 năm Có thể sử dụng các phần mềm/ hệ thống kế toán MISA, thành thạo kỹ năng về Microsoft Office đặc biệt ứng dụng excel vào việc xử lý dữ liệu với dung lượng lớn; Có khả năng làm việc độc lập và tính cam kết, trách nhiệm với công việc cao; Có thể làm việc dưới áp lực cao và theo sát deadline; thái độ làm việc tích cực và teamwork. Có thể giao tiếp bằng tiếng anh
Tốt nghiệp các ngành Kế toán - Kiểm toán
Có kinh nghiệm Kế toán chi phí ít nhất 3 năm
Có thể sử dụng các phần mềm/ hệ thống kế toán MISA, thành thạo kỹ năng về Microsoft Office đặc biệt ứng dụng excel vào việc xử lý dữ liệu với dung lượng lớn;
Có khả năng làm việc độc lập và tính cam kết, trách nhiệm với công việc cao;
Có thể làm việc dưới áp lực cao và theo sát deadline; thái độ làm việc tích cực và teamwork.
Có thể giao tiếp bằng tiếng anh
Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh số Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.... Theo quy định Công ty Đóng BHXH/BHYT theo quy định của Nhà nước Được hỗ trợ thiết bị làm việc đầy đủ Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước Môi trường làm việc thân thiện Cơ hội thăng tiến cao trong công việc Được đào tạo kiến thức về ngành và kỹ năng bán hàng trong quá trình làm việc
Thưởng theo doanh số Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.... Theo quy định Công ty
Đóng BHXH/BHYT theo quy định của Nhà nước
Được hỗ trợ thiết bị làm việc đầy đủ
Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Được đào tạo kiến thức về ngành và kỹ năng bán hàng trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
