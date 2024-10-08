Tuyển Kế Toán Chi Phí thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19M Nguyễn Hữu Cảnh Phường 19 Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi đơn đặt hàng Giảm chi phí cho tất cả các nhà hàng Báo cáo hàng tuần Kiểm soát chi phí cho tất cả các nhà hàng

Theo dõi đơn đặt hàng

Giảm chi phí cho tất cả các nhà hàng

Báo cáo hàng tuần

Kiểm soát chi phí cho tất cả các nhà hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Kế toán - Kiểm toán Có kinh nghiệm Kế toán chi phí ít nhất 3 năm Có thể sử dụng các phần mềm/ hệ thống kế toán MISA, thành thạo kỹ năng về Microsoft Office đặc biệt ứng dụng excel vào việc xử lý dữ liệu với dung lượng lớn; Có khả năng làm việc độc lập và tính cam kết, trách nhiệm với công việc cao; Có thể làm việc dưới áp lực cao và theo sát deadline; thái độ làm việc tích cực và teamwork. Có thể giao tiếp bằng tiếng anh

Tốt nghiệp các ngành Kế toán - Kiểm toán

Có kinh nghiệm Kế toán chi phí ít nhất 3 năm

Có thể sử dụng các phần mềm/ hệ thống kế toán MISA, thành thạo kỹ năng về Microsoft Office đặc biệt ứng dụng excel vào việc xử lý dữ liệu với dung lượng lớn;

Có khả năng làm việc độc lập và tính cam kết, trách nhiệm với công việc cao;

Có thể làm việc dưới áp lực cao và theo sát deadline; thái độ làm việc tích cực và teamwork.

Có thể giao tiếp bằng tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo doanh số Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.... Theo quy định Công ty Đóng BHXH/BHYT theo quy định của Nhà nước Được hỗ trợ thiết bị làm việc đầy đủ Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước Môi trường làm việc thân thiện Cơ hội thăng tiến cao trong công việc Được đào tạo kiến thức về ngành và kỹ năng bán hàng trong quá trình làm việc

Thưởng theo doanh số Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.... Theo quy định Công ty

Đóng BHXH/BHYT theo quy định của Nhà nước

Được hỗ trợ thiết bị làm việc đầy đủ

Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc thân thiện

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Được đào tạo kiến thức về ngành và kỹ năng bán hàng trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin