Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , KCN Tân Tạo , Bình Tân , HCM, Bình Tân

Nhập kho mua hàng NCC

Hạch toán tiền chiết khấu NCC trừ trong tháng

Nhập chiết khấu sẽ được hưởng khi đạt sảng lượng cuối tháng

Điền số hóa đơn vào từng cuộn hàng nhập

Điền phí vận chuyển vc1 khi có phiếu xuất kho về

Tính giá hàng nhập khẩu

Làm hồ sơ cầm hàng ( tìm số hóa đơn, tìm phiếu xuất kho )

Giảm trừ công nợ

Đối chiếu công nợ TK 331

Báo cáo công nợ đến hạn thanh toán

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Nhanh nhẹn , chịu khó , tỉ mỉ

Thành thạo phần mềm kế toán

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Là một thành viên của Ngọc Biển, các bạn sẽ hưởng đẩy đủ các chế độ phúc lợi và cơ hội để phát triển bản thân:

- Phụ cấp thâm niên hàng năm 500.000đ/năm

- Tăng lương hàng năm

- Cơm trưa tại căn tin nếu ở công ty

- Nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút

- Chế độ phúc lợi : ốm đau ,ma chay , cưới hỏi, hiếu hỉ

-Chế độ bảo hiểm an toàn: BHXH , BHYT, BHTN...

-Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ

- Công tác phí và chế độ đãi ngộ khi đi công trình

- Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt

- Cấp phát đồng phục hàng năm

- Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10,round table....

- Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch....

- Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài

- Cơ hội thăng tiến, phát triển thu nhập

- Được hỗ trợ khi khó khăn ...

- Cơ hội đầu tư để nâng cao thu nhập khi ban giám đốc có cơ hội đầu tư

