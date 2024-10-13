Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , KCN Tân Tạo , Bình Tân , HCM, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nhập kho mua hàng NCC
Hạch toán tiền chiết khấu NCC trừ trong tháng
Nhập chiết khấu sẽ được hưởng khi đạt sảng lượng cuối tháng
Điền số hóa đơn vào từng cuộn hàng nhập
Điền phí vận chuyển vc1 khi có phiếu xuất kho về
Tính giá hàng nhập khẩu
Làm hồ sơ cầm hàng ( tìm số hóa đơn, tìm phiếu xuất kho )
Giảm trừ công nợ
Đối chiếu công nợ TK 331
Báo cáo công nợ đến hạn thanh toán
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Nhanh nhẹn , chịu khó , tỉ mỉ
Thành thạo phần mềm kế toán
Nhanh nhẹn , chịu khó , tỉ mỉ
Thành thạo phần mềm kế toán
Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Là một thành viên của Ngọc Biển, các bạn sẽ hưởng đẩy đủ các chế độ phúc lợi và cơ hội để phát triển bản thân:
- Phụ cấp thâm niên hàng năm 500.000đ/năm
- Tăng lương hàng năm
- Cơm trưa tại căn tin nếu ở công ty
- Nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút
- Chế độ phúc lợi : ốm đau ,ma chay , cưới hỏi, hiếu hỉ
-Chế độ bảo hiểm an toàn: BHXH , BHYT, BHTN...
-Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ
- Công tác phí và chế độ đãi ngộ khi đi công trình
- Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt
- Cấp phát đồng phục hàng năm
- Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
- Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10,round table....
- Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch....
- Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài
- Cơ hội thăng tiến, phát triển thu nhập
- Được hỗ trợ khi khó khăn ...
- Cơ hội đầu tư để nâng cao thu nhập khi ban giám đốc có cơ hội đầu tư
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
