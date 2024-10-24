Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÔNG SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên báo cáo doanh thu, theo từng chi nhánh báo cáo theo tuần/ tháng Theo dõi doanh thu, lập biên bản/ báo cáo doanh thu theo định kỳ (hoặc khi có yêu cầu), lên kế hoạch kiểm tra, giám sát doanh số, đối chiếu doanh số thu về và doanh số báo cáo tại từng cơ sở, đối chiếu doanh số với các phòng dịch vụ, tra soát hóa đơn bán hàng, nguồn, chuyển quỹ của từng cơ sở; Theo dõi và hạch toán đầy đủ phát sinh của ngân hàng thu thông qua hệ thống máy Pos Lập báo cáo công nợ khách hàng, theo dõi – đối chiếu với khách hàng, kiểm soát công nợ theo liệu trình của khách hàng. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phân hệ chi tiết và tổng hợp. Chịu trách nhiệm về các số liệu được đưa ra. Thiết lập hệ thống lưu chứng từ khoa học, dễ xem xét, kiểm tra, đối chiếu lại làm cơ sở pháp lý khi có sự kiểm tra, đối chiếu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán tổng hợp / Kiểm toán/ Tài chính doanh nghiệp Có 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi; lăn xả với công việc Có kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề Tính tình cẩn thận; tỉ mỉ; trí nhớ tốt Sử dụng máy tính thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÔNG SEN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: Thỏa thuận theo năng lực Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc); Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên; Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÔNG SEN VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.