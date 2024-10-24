Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Kiểm soát, Ghi nhận, hạch toán Doanh thu công ty và các Chi nhánh hàng ngày
- Xuất hóa đơn GTGT phát sinh
- Kiểm soát, BC tiền về tương ứng DT hàng ngày
- Kiểm soát, BC Doanh thu trên các app
- Thực hiện các BC để tính Doanh số thưởng
- Tạo hàng hóa, dịch vụ mới trên các phần mềm
- Đối chiếu công nợ phải thu
- Lv với các Phòng KD để đối chiếu thu tiền định kỳ
- Các CV khác phát sinh liên quan theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ giới, từ 22 - 35 tuổi, tốt nghiêp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán; kiểm toán; tài chính
- Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nắm vững những quy định về Kế toán
- Thương lượng và thảo luận vấn đề tốt. có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc hiệu quả; chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 10tr-13tr
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... thưởng lễ tết, tháng lương 13, hiếu hỉ, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
