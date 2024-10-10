Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, Tòa nhà Lancaster Luminaire, 1152 Đường Láng, HN, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Cập nhật số liệu, hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kế toán công nợ phát sinh hàng ngày liên quan đến kế toán bán hàng - công nợ phải thu Cập nhật các chương trình bán hàng của Công ty để xuất hóa đơn: kiểm tra số lượng, đơn giá của từng sản phẩm, chính sách bán hàng cho từng KH, lấy đó làm căn cứ để xuất hóa đơn... Kiểm tra các chương trình trả thưởng sau bán hàng, phân bổ các khoản chi phí bán hàng theo sự phân công. Kiểm tra hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tất toán công nợ phải thu theo đúng quy định của Cơ quan thuế và đặc thù của Công ty; Theo dõi tình hình thu hồi công nợ, làm việc với Bộ phận liên quan để đốc thúc thu hồi công nợ, kiểm tra và thu hồi BB đối chiếu công nợ định kỳ; Phối hợp với chuyên viên tài chính lên phương án thu hồi công nợ đối với từng nhóm khách hàng cụ thể (bao gồm cả làm việc trực tiếp với các KH claim) Đối chiếu số liệu hạch toán với số liệu báo cáo trên phần mềm. Tập hợp, lưu trữ chứng từ liên quan; Báo cáo tình hình thu hồi công nợ và phân tích dữ liệu báo cáo công nợ (biến động, tỷ lệ thu hồi, thời gian thu hồi theo lĩnh vực, dòng sản phẩm, xây dựng kế hoạch dòng tiền); Quản trị chi phí theo yêu cầu quản lý; Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm quản lý bán hàng, quản lý nhóm kế toán bán hàng, am hiểu tất cả các nghiệp vụ thuế liên quan lĩnh vực bán hàng, đã từng làm việc cho loại hình công ty Cổ phần, nghiệp vụ phát sinh đa dạng (ngành xuất nhập khẩu, bán lẻ, tiêu dùng nhanh) hoặc ứng viên có kinh nghiệm từ 2-3 năm đảm nhiệm vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Excel, phần mềm kế toán (Fast). Nắm vững các quy định hiện hành về lĩnh vực kế toán, biết về luật dân sự và luật thương mại Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chịu được áp lực công việc. Làm việc độc lập, theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dứt khoát, khả năng phản ứng nhanh với các tình huống đột xuất.

Tại Công ty cổ phần đầu tư KD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-20tr Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến. Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết. Thưởng tháng lương thứ 13 và quy định của Công ty Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

