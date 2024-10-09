Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Kiểm tra và hạch toán

· Kiểm tra việc phân bổ doanh thu và hạch toán phân bổ doanh thu

· Kiểm tra bảng kê thuế VAT đầu vào

· Kiểm tra các chương trình giảm giá, khuyến mãi: theo dõi các giấy phép Sở Công thương đăng ký đúng hạn theo thời hạn đã thông báo

· Kiểm kê đột xuất, định kỳ hàng tồn kho.

· Tham gia thực hiện triển khai, nâng cấp phần mềm, dự án… của Công ty.

Các công việc khác

· Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Education : Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán

· Experience : Tối thiểu 5 năm kinh nghiệp ở vị trí tương tự

· Attitude: Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động và sáng tạo

· Language: Giao tiếp bằng Tiếng Anh

Computer skills: Sử dụng thành thạo word, excel, am hiểu về phần mềm kế toán. Ưu tiên đã sử dụng phần mềm kế toán D365

· Hiểu biết hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

· Hiểu biết về Luật kế toán Việt Nam

· Hiểu biết về các chế độ, chính sách khác có liên quan

· Khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu

Trung thực, cẩn thận, chính xác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, quy trình rõ ràng, cụ thể, cơ sở vật chất hiện đại, hỗ trợ tối đa cho công việc

Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học).

Thử việc hưởng 100% lương chính thức

Công ty chi trả 100% BH, Thuế TNCN (thay vì NLĐ chịu 10,5% như thông thường)

Team building, company trip hàng năm

Quà tặng Lễ, Tết,...

Thưởng tháng 13, thưởng KPI, đánh giá xét tăng lương hàng năm

