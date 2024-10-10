Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 594 Đường Ba Tháng Hai, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

I./ Công việc chung:

- Hoàn chỉnh kịp thời, chính xác báo cáo thu tiền, học sinh, doanh số, công nợ phải thu và phải trả, nhập – xuất – tồn kho hàng hóa, v.v thuộc các cơ sở đầu nhóm Kế Toán doanh thu quản lý theo đúng nội dung và thời gian quy định.

- Hoàn thành việc ghi nhận sổ kế toán trong phạm vi công việc của kế toán doanh thu đúng thời hạn quy định.

- Hoàn thành việc lập chứng từ hoàn trả các khoản phải trả đến phụ huynh/học sinh các cơ sở theo đúng qui định và chuyển chứng từ thanh toán đã phê duyệt đến nhân viên Tài chánh đúng thời hạn quy định.

- Báo cáo kịp thời các phân tích công nợ và tăng, giảm học sinh trong hệ thống.

- Kiểm tra việc xuất hóa đơn điện tử của Cơ sở, và đối chiếu doanh số hàng tháng đảm bảo số liệu chính xác và đúng thời hạn quy định của Cơ Quan Thuế.

- Hoàn chỉnh số liệu kế toán và hóa đơn chứng từ theo sự phân công của cấp trên chính xác, đảm bảo yêu cầu về thời gian.

II./ Các công việc chuyên trách:

- Kho hàng hóa: Tổng hợp và kiểm tra số liệu Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hóa, tính giá nhập – xuất – tồn kho toàn hệ thống sau khi các Kế toán nhóm doanh thu kiểm tra từng VAS quản lý. Ghi nhận số liệu vào phần mềm đúng, kịp thời theo quy định. Quản lý các tài khoản kế toán liên quan đến phần hành chuyên trách.

- Báo cáo tiền thu: Tổng hợp và kiểm tra số liệu thu tiền bao gồm chuyển khoản và cà thẻ toàn hệ thống sau khi các Kế toán nhóm doanh thu kiểm tra từng VAS quản lý. Báo cáo tổng hợp thu tiền toàn hệ thống kịp thời theo quy định. Quản lý các tài khoản kế toán liên quan đến phần hành chuyên trách.

- Chiết khấu, học bổng: Tổng hợp và kiểm tra số liệu các chương trình chiết khấu, học bổng toàn hệ thống. Ghi nhận số liệu vào phần mềm đúng, kịp thời theo quy định. Quản lý các tài khoản kế toán liên quan đến phần hành chuyên trách.

- Hóa đơn GTGT: Tổng hợp bảng kê hóa đơn bán ra theo tháng kê khai thuế, kiểm tra đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử và sổ kế toán. Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến hóa đơn theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc liên quan

- Có ít nhất từ 3 năm ở vị trí tương tự trở lên

- Sử dụng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản trong công việc

- Chân thật, kỹ lưỡng, nhanh nhẹn, chính xác

- Quản lý công việc hiệu quả. Có kỹ năng sắp xếp, lưu trữ sổ sách, hồ sơ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08:00 - 17:30)

Cơ hội huấn luyện: Chương trình đào tạo nội bộ

Phúc lợi:

Mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực VAS thanh toán tất cả các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh) Bảo hiểm đóng trên full lương Tham quan du lịch/teambuilding Lương tháng 13, thưởng cuối năm (tùy tình hình kinh doanh)

Phụ cấp khác :

Hỗ trợ ăn cơm trưa tại căn tin Thử việc nhận 100% lương Cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC

