Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô 7 Đường số 2 KCN Tân Đông Hiệp A, P.Tân Đông Hiệp A, TP.Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

NỘI DUNG CÔNG VIỆC.
Nhập hàng từ kho trung chuyển lên kho thành phẩm
Xuất hàng từ kho thành phẩm ra xe
Lập phiếu bán hàng
Quản lý kho thành phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CÁC YÊU CẦU CẦN CÓ CHO VỊ TRÍ NÀY.
Giới tính / Độ tuổi : Nữ độ tuổi từ 21 - 45 sức khỏe tốt.
Trình độ học vấn / chuyên môn: Bằng trung cấp kế toán trở lên
Tin học tốt thực hiện tốt phần mềm misa.
Số năm kinh nghiệm làm việc Từ 6 tháng trở lên.
Ưu tiên Sinh sống tại các khu vực gần công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công Thì Được Hưởng Những Gì

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 7, Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

