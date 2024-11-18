Tuyển Kế toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viet Thai International Careers - VTI Group
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Viet Thai International Careers - VTI Group

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Viet Thai International Careers - VTI Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 119

- 127 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm tra để đánh giá tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ liên quan đến việc mua hàng hóa và nguyên vật liệu từ nhà cung cấp.
Ghi nhận chứng từ mua hàng hóa và nguyên vật liệu vào phần mềm kế toán.
Theo dõi các hoạt động nhập và xuất kho.
Chuẩn bị báo cáo về chi phí và hàng tồn kho.
Kiểm soát chi phí và tiêu chuẩn sản xuất.
Kiểm tra mức tồn kho và nhắc nhở các bộ phận liên quan xử lý các mặt hàng chậm lưu chuyển hoặc đã hết hạn.
Tham gia kiểm kê định kỳ đối với hàng hóa, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; lập báo cáo đánh giá sự chênh lệch giữa sổ sách kế toán và tồn kho thực tế.
Cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế và kiểm toán khi cần.
Lưu trữ đúng quy định các chứng từ liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có ít nghiệm 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Am hiểu về thuế, từng sử dụng phần mềm Kế toán.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu áp lực tốt, có khả năng giải quyết vấn đề.
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Viet Thai International Careers - VTI Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Thai International Careers - VTI Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viet Thai International Careers - VTI Group

Viet Thai International Careers - VTI Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 119-127 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

