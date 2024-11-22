Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 49 Đường số 3, P.7, Quận Gò Vấp, TP HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát và ghi chép các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong nội bộ công ty: thu, chi, công nợ, quỹ tiền mặt, ngân hàng, và các giao dịch tài chính khác.

Lập phiếu thu - chi, cập nhật và quản lý sổ quỹ, đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời.

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu số liệu với khách hàng, nhà cung cấp và các phòng ban.

Thực hiện và quản lý hồ sơ kế toán nội bộ, lưu trữ tài liệu, chứng từ đầy đủ theo quy định.

Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ (hàng tuần/tháng/quý) theo yêu cầu của kế toán trưởng hoặc ban lãnh đạo.

Theo dõi chi phí vận hành của công ty, phân tích và đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Hỗ trợ lập và kiểm soát bảng lương, chấm công, các khoản bảo hiểm, và thuế thu nhập cá nhân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc các vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc cơ khí.

Kỹ năng chuyên môn

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán và quy định pháp luật liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, hoặc các phần mềm tương tự).

Sử dụng tốt Excel và các công cụ văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương hàng tháng chậm nhất vào ngày 15 của tháng kế tiếp.

- Được thưởng theo quy định của Công ty, theo năng lực của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin