Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 10A/2 Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

-Tạo mã vật tư, thành phẩm...., nhập chứng từ hóa đơn mua hàng, xuất nhập chứng từ kho
-Tính phần lương tổ khoán
-Theo dõi đối chiếu công nợ hàng tháng, kiểm tra hóa đơn thuế cuối tháng
-Ghi sổ treo hóa đơn bên sổ thuế, làm các công việc khác khi cấp trên giao

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Yêu cầu giới tính: Nữ
-Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Tài chính-Kế toán, Tài chính-Doanh nghiệp, ...
-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành ô tô/ xe máy.
-Thành thạo các phần mềm Kế toán, tin học văn phòng.
-Nhanh nhẹn, thích nghi, cầu tiến, các trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 11,000,000 đồng/ tháng (chính thức).
-Chính sách ưu đãi mua sản phẩm ô tô/ xe máy với giá ưu đãi.
-Lương tháng 12, BHXH, HĐLĐ, phép năm, sinh nhật, thưởng các ngày lễ.
-Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, thỏa sức thể hiện đam mê.
-Phong trào thể dục thể thao, văn nghệ sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68 QL1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

