Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 10A/2 Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thuận An

-Tạo mã vật tư, thành phẩm...., nhập chứng từ hóa đơn mua hàng, xuất nhập chứng từ kho

-Tính phần lương tổ khoán

-Theo dõi đối chiếu công nợ hàng tháng, kiểm tra hóa đơn thuế cuối tháng

-Ghi sổ treo hóa đơn bên sổ thuế, làm các công việc khác khi cấp trên giao

-Yêu cầu giới tính: Nữ

-Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Tài chính-Kế toán, Tài chính-Doanh nghiệp, ...

-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành ô tô/ xe máy.

-Thành thạo các phần mềm Kế toán, tin học văn phòng.

-Nhanh nhẹn, thích nghi, cầu tiến, các trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 11,000,000 đồng/ tháng (chính thức).

-Chính sách ưu đãi mua sản phẩm ô tô/ xe máy với giá ưu đãi.

-Lương tháng 12, BHXH, HĐLĐ, phép năm, sinh nhật, thưởng các ngày lễ.

-Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, thỏa sức thể hiện đam mê.

-Phong trào thể dục thể thao, văn nghệ sôi nổi.

