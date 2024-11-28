Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Elasten Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Nhận đơn hàng và chuẩn bị hàng

- Nhận các đơn hàng từ bộ phận kinh doanh.

- Căn cứ vào đơn hàng lấy hàng và kiểm tra tem nhãn quy cách sản phẩm

- Lấy vỏ hộp tem nhãn phụ, seal

- Dán nhãn phụ vào vỏ hộp, cho hàng vào hộp đóng gói dán tem, seal

- Chuẩn bị chứng từ đóng cùng hàng, phiếu giao hàng, hóa đơn VAT

- Hàng được đóng gói theo quy trình của công ty

+ Cho hàng vào hộp theo đơn dán băng dính hộp bọc xốp nổ bên ngoài vỏ hôp

+ In đơn hàng dán lên hộp

+ Đối với hàng không vừa hộp nhỏ hơn, hoặc hàng dễ vỡ bọc xốp nổ bên trong sau nó cho hộp carton sau đó mới đóng gói

2. Xuất hàng và Giao hàng

- Sau khi hàng đóng gói phân loại ra từng đơn vị vận chuyển, hay do nhân viên công ty giao căn cứ phiếu xuất kho giao hàng cho các đơn vị vận chuyển

- Căn cứ vào các đề xuất và chương trình khuyến mại đã được BOD duyệt xuất hàng tặng khuyến mại đối với khách hàng

3. Đối soát sau giao hàng

- Hàng được giao đơn vị vận chuyển sau 30 phút kiểm tra tình trạng đơn hàng đã được cập nhật hệ thống giao hàng chưa để báo đơn vị vận chuyển tránh mất hàng

- Đầu giờ sáng hàng ngày kiểm tra tình trạng hàng đang đi đường để Push đơn vị vận chuyển với trường hợp hàng chậm so với tiến độ trên hợp đồng.

Gọi báo nhân viên đơn vị vận chuyển đến lấy hàng

4. Kiểm kê hàng và tài sản

- Nhận hàng, kiểm tra sắp xếp hàng lên kệ giá theo phân công

- Kiểm kê hàng theo Tuần hoặc theo tháng , hoặc theo từng lần phát sinh sự vụ

- Kiểm kê tài sản

5. Nhiệm vụ khác

- Lập các đề xuất xin thanh toán các khoản chi phí

- Lập các đề xuất mua các công cụ dụng cụ phục cụ quá trình đóng hàng bán hàng

- Vệ sinh dọn dẹp khu vực khi sau khi làm việc

- Hỗ trợ phòng ban khác khi có yêu câu

- Lập báo cáo tình trạng giao hàng khu vực HN

- Làm công việc phát sinh, khi cấp quản lý và ban BOD yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đăng chuyển ngành kế toán

Đã làm vị trí kế toán kho

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, excel thành thạo

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương hoặc cao hơn.

Khả năng giao tiếp, và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt.

Giữ bí mật thông tin doanh nghiệp

Trung thực, chủ động, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Xác định gắn bó làm việc lâu dài.

Tỉ mỉ, cẩn thận

Tại Công Ty TNHH Elasten Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia bảo hiểm theo quy định luật lao động

• Review lương hàng năm, lương tháng 13, Lương tháng KPI theo kết quả kinh doanh của công ty

• Bảo hiểm, chế độ phúc lợi theo quy định công ty;

• Nghỉ mát, du lịch trong nước hàng năm cho nhân viên

• Được tham gia các sự kiện lớn về văn hóa, âm nhạc, thời trang...

