Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
- Hồ Chí Minh: 16 Điện Biên Phủ, Bình Thanh, Hồ Chí Minh., Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kế toán kho
Tạo mã và làm điều chuyển hàng thanh lý khi bộ phận kỹ thuật đã đánh giá %
Nhập liệu phiếu nhập lại khi hủy lịch, đổi quạt..
Theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn kho vật tư, sản phẩm, hàng hóa về mặt số lượng và giá trị tại các kho của công ty
Định kỳ phải đối chiếu số lượng với thủ kho và lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho sản phẩm, vật tư, hàng hóa vào cuối tháng
Đối chiếu hàng trưng bày tại SR với các nhân viên bán hàng SR
Tham gia và lập báo cáo kiểm kho
Lập các báo cáo khác khi được yêu cầu về hàng hóa
Làm việc với đơn vị vận chuyển, check cước, các thủ tục giao hàng
Follow các đơn hàng dự án, cập nhật thời gian tiến độ thực hiện dự án/giao hàng
Admin kỹ tuật
Sắp xếp lịch cho kỹ thuật
Làm đề xuất tạm ứng, quyết toán công tác phí cho kỹ thuật
Làm báo cáo Hoa hồng, phí xăng xe, phí đi xa, giao hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, Excel, Word, phần mềm kế toán (Ưu tiên Fast)
Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc
Cẩn trọng, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5 sao
Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc
Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.
Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...
Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
