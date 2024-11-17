Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 Điện Biên Phủ, Bình Thanh, Hồ Chí Minh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kế toán kho
Tạo mã và làm điều chuyển hàng thanh lý khi bộ phận kỹ thuật đã đánh giá %
Nhập liệu phiếu nhập lại khi hủy lịch, đổi quạt..
Theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn kho vật tư, sản phẩm, hàng hóa về mặt số lượng và giá trị tại các kho của công ty
Định kỳ phải đối chiếu số lượng với thủ kho và lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho sản phẩm, vật tư, hàng hóa vào cuối tháng
Đối chiếu hàng trưng bày tại SR với các nhân viên bán hàng SR
Tham gia và lập báo cáo kiểm kho
Lập các báo cáo khác khi được yêu cầu về hàng hóa
Làm việc với đơn vị vận chuyển, check cước, các thủ tục giao hàng
Follow các đơn hàng dự án, cập nhật thời gian tiến độ thực hiện dự án/giao hàng
Admin kỹ tuật
Sắp xếp lịch cho kỹ thuật
Làm đề xuất tạm ứng, quyết toán công tác phí cho kỹ thuật
Làm báo cáo Hoa hồng, phí xăng xe, phí đi xa, giao hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và các chuyên ngành có liên quan;
Thành thạo tin học văn phòng, Excel, Word, phần mềm kế toán (Ưu tiên Fast)
Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc
Cẩn trọng, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8h30-17h30 từ T2 - Thứ T7. Nghỉ trưa 1.5 tiếng
Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5 sao
Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc
Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.
Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...
Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75A NGUYỄN TRÃI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI.

