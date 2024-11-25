Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tuân thủ việc chấp hành Nội quy lao động, các quy định, quy chế bán hàng, phục vụ khách hàng của Công ty.
Phối hợp với thủ kho để kiểm kho, đánh giá tình trạng hàng trong kho.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã làm kho về ngành mỹ phẩm, kho hàng sàn TMĐT
Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : Lương cứng 8.000.000đ-10.000.000đ + Thưởng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
