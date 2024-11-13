Tuyển Kế toán Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 280/286 nguyễn xiển tân triều thanh trì hà nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Theo dõi, kiểm soát thực tế xuất nhập tồn hàng hóa
Hàng tháng kiểm kê kho hàng
Sắp xếp hàng hóa một cách khoa học
Lập các giấy tờ bàn giao, đối soát với toán nội bộ
Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 - 13.000.000Đ/tháng (Deal theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
