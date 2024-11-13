Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 280/286 nguyễn xiển tân triều , Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Theo dõi, kiểm soát thực tế xuất nhập tồn hàng hóa

Hàng tháng kiểm kê kho hàng

Sắp xếp hàng hóa một cách khoa học

Lập các giấy tờ bàn giao, đối soát với toán nội bộ

Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên liên quan đến kinh doanh thương mại trên nền tảng TMĐT, bán lẻ

Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Thành thạo tin học văn phòng.

Sử dụng thành thạo phần mềm Sale work, Misa.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 13.000.000Đ/tháng (Deal theo năng lực)

Thưởng tháng lương thứ 13, tích lũy... dựa vào hiệu quả công việc.

Được trang bị đầy đủ máy tính và thiết bị làm việc.

Hưởng chính sách đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ: BLĐ trực tiếp đào tạo và thuê giảng viên ngoài về đào tạo

Xét điều chỉnh lương điṇh kỳ 6 tháng/lần

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia và có thưởng (Tết dương lich; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...) ̣

Phúc lợi khác:

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định của nhà nước.

Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, teambuilding, du lịch năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin